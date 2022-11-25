忽然心動｜陳欣妍曾馬甲線變肚腩！14天瘦身挑戰 減肥方法全公開

【ViuTV｜忽然心動】29歲陳欣妍向來外貌身材都不錯，受到一眾宅男的喜愛。她近日新上映的電影《忽然心動》，當中更與Mirror成員江𤒹生有不少對手戲，更被對方大讚「佢真係好靚，好似一個女神喺我面前」。而陳欣妍近日在個人YouTube頻道分享在今年初有一段放肆期，日食幾包薯片又不做運動，加上喜歡穿寬鬆衣服，令原有的腹肌漸漸變成小肚腩，直到換上新瑜伽服後，才驚覺自己要減肥了！而陳欣妍只用14天就把小肚腩減掉，回復纖瘦身型！



陳欣妍由明顯的中央肥胖，到14天後小腹明顯平坦，馬甲線也有少少廓形出現（截自 Shirley Chan陳欣妍YouTube）

在陳欣妍的對比照中可以看到她由明顯的中央肥胖，到14天後小腹明顯平坦且馬甲線也有少少形狀出現。而陳欣妍也把這14天減走肚腩仔的過程拍下，和觀眾分享她的健康減肥餐單和運動重點，同時她也分享當減肥進度不如預期時感低落，心態該如何調整？

陳欣妍14天瘦身挑戰1：早午餐多蛋白質、多菜搭配碳水化合物

陳欣妍14天瘦身挑戰1：早午餐多蛋白質、多菜可以搭配碳水化合物（截自 Shirley Chan陳欣妍YouTube）

陳欣妍在飲食方面會嚴格控制，早、午餐選擇以多蛋白質和蔬菜，搭配碳水化合物一起吃，這樣的搭配不只身體所需營養足夠，同時不需捱餓，例如：雞胸肉、雞蛋、豆腐、三文魚、大豆等都是富含蛋白質食物，只要多加搭配同樣可以很美味！

陳欣妍14天瘦身挑戰：晚餐只吃蛋白質和菜

陳欣妍14天瘦身挑戰：晚餐只吃蛋白質和菜，完全不吃碳水化合物（截自 Shirley Chan陳欣妍YouTube）

陳欣妍在晚餐時的飲食就較嚴格控制，只吃蛋白質和蔬菜，完全不吃碳水化合物，而且要在晚上8時後完全不會再進食。另外，陳欣妍也提到在這14天期間會把零食、甜品完全戒掉，再配合多喝水，加強脂肪消耗速度。

陳欣妍14天瘦身挑戰：每天有氧運動＋腹部訓練

除了嚴格的飲食外，配合運動也很重要！陳欣妍在這期間每天都會做運動，首先每天一小時有氧運動，主要是腳踏機，再配合腹部訓練，每天15至30分鐘。除了上述的基本運動餐單外，陳欣妍還會再做一些增肌訓練，選擇做適量腿部或背部訓練，目標把全身肌肉都鍛練，把身體線條修得更好看！

陳欣妍14天瘦身挑戰：學懂調整心態

陳欣妍14天瘦身挑戰：學懂調整心態，以及要肯定自己的努力，在第14天陳欣妍成功減肥！（截自 Shirley Chan陳欣妍YouTube）

陳欣妍在這14天中，也遇到大家減肥期間都會遇到得問題，就會進度停滯不前。陳欣妍在第7天時，因在這期間有把甜食全戒掉，而且她連續幾天也有朋友聚會必須外出吃飯，令飲食沒法控制導致進度緩慢，讓心情更易感低落。後來陳欣妍提醒自己要振作起來，在調整心態後堅持努力運動，記錄自己每天身型的改變，以及要肯定自己的努力，把心整調整好，在第14天時明顯看到陳欣妍的小腹收變平坦，甚至鍛鍊出少少馬甲線！