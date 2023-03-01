30歲OL長期不吃早餐致「胃癱」　中醫：與精神壓力有密切關係

不少辦公室女性們為了節省時間，或者想要減肥，而省略掉早上那一餐。不過這樣看似無大礙的飲食習慣，卻會為身體帶來不可逆轉的影響。近日一位年約30歲的OL就因為常常食無定時，導致身體出現噁心、溢酸、便秘和暴瘦等狀況，就醫後發現她患上了「胃癱」。



（《舉重妖精金福珠》劇照）

台灣敏盛綜合醫院外科醫生陳榮堅在其專頁發文分享案例，指一位 30 多歲的女性，因為出現噁心、溢酸、便秘等問題，更暴瘦到只有 30 公斤左右，擔心罹癌所以就醫，結果發現她已有重度胃下垂的狀況。一般人進食後，食物會在胃裡面翻攪蠕動，並往前推進，但是她進食之後，食物會癱在胃裡面不動，俗稱「胃癱」，整個胃已經垂到骨盆腔，使她有益酸、消化不良的症狀，而且下垂的胃又壓到大腸，導致便秘的情況。

一名30多歲女性不吃早餐致「胃癱」

作為一位上班族，該位女士因為上班前要準備化妝等等，非常衝忙，因此常常沒時間吃早餐。偶爾會吃，來不及就不吃。而她的個性又很認真負責，到了午休時間，因為不想中斷工作，或者覺得還不餓，所以也沒有很規律的吃午餐。等到下午兩、三點肚子餓，卻又不方便在上班時間外出吃飯，就會隨便亂塞點零食解決。到了下班回到家後，一整天的疲憊導致她亂挑東西吃，而且還會暴飲暴食。

這樣長期不良的飲食習慣，導致她的胃已經癱瘓不會蠕動，更造成許多不適症狀。（《舉重妖精金福珠》劇照）

這樣長期不良的飲食習慣，導致她的胃已經癱瘓不會蠕動，更造成許多不適症狀。因此醫生建議她先從改善飲食習慣方面入手。早上若然真的沒時間，至少可以喝個無糖豆漿或牛奶；午餐花一點時間，簡單吃個水煮蛋、沙拉也可以，總比什麼不吃好；而晚餐不要突然暴飲暴食，吃進大量的食物。

長期不良飲食習慣破壞體內恆定

其實，人體有一機制來維持體內的恆定，當你用行為去破壞它時，可能會產生短暫的問題，甚至是長久的疾病。舉例來說，身體有升糖素和胰島素在維繫血糖，所以當肚子很餓時，一直不吃東西，升糖素會拉高，讓你不會昏倒；如果餓很久突然又暴飲暴食，那大量的熱量進入體內，胰島素就得大量分泌，這樣的狀況偶爾一兩次還好，但是長期這樣的話，會導致胰島素跟升糖素會錯亂，細胞也會不知道什麼時候要接受指令，因此，不當的飲食頻率與不當的飲食量，容易造成罹患糖尿病的風險。

註冊中醫師盧梓謙（受訪者提供）

《01女生》詢問過德善堂註冊中醫師盧梓謙的專業意見，胃輕癱（gastroparesis）即胃蠕動過慢，可導致消化不良，胃延遲排空的病理狀態。胃輕癱患者一般服胃藥後都沒有顯著改善，且飯後胃部不適發作頻繁，可透過胃排空掃描確診。胃下垂（gastroptosis）即站立時胃的下緣達盆腔，胃小彎弧線最低點降至髂嵴連線以下。

胃輕癱和胃下垂的症狀

兩者皆以胃部不適症狀為主，如：胃脹痛、胃酸倒流、噯氣欲吐、胃口減弱等，可伴見疲勞、體重下降、頭暈頭重、大便異常等，部分患者因平素精神緊張或對病況恐懼而有精神症狀，如失眠、焦慮等。

兩者成因與飲食不節和精神壓力有密切關係。當中內分泌疾病如甲狀腺功能障礙、糖尿病可影響迷走神經對胃蠕動的控制，腹部手術亦可能造成胃腸蠕動失調，引致胃輕癱。胃下垂另與肌張力下降、韌帶鬆弛有關，多見於虛弱消瘦的人和生育過多的婦女。亦有研究指出胃下垂多見駝背。

胃輕癱和胃下垂成因與飲食不節和精神壓力有密切關係。（Getty Image）

胃是袋狀消化器官，分泌胃液，胃液內含消化酶，透過蠕動與胃部肌肉節律性收縮，把食物與胃液混合攪拌，以進一步將食物分解，有助小腸消化吸收。

緩和胃輕癱、胃下垂之湯水

胃輕癱、胃下垂屬中醫內科「胃痞」，又稱「心下痞」。中醫學稱胃為水谷氣海之海，主接受和容納食物，與脾關系密切，「胃司受納，脾司運化，一納一運，化生精氣。」脾胃同居中焦，脾主升清，胃主降濁，一升一降，主宰消化與吸收。若脾胃損傷，氣機逆亂，則胃氣壅塞不通而發病。這種情況一般常用瀉心湯類方，如半夏瀉心湯，可平調寒熱，消痞散結。

視乎情況，如：患者消化不良甚，可酌加消食導滯的山楂、神曲、萊菔子等。肝脾不和，精神壓力較大，可以疏肝解鬰的如香附、川芎和健脾理氣滲濕的如陳皮、白朮、茯苓為主，酌加養心安神的中藥。胃氣不降，經常噯氣，常用降逆止嘔的旋覆花。脾胃較虛弱，脾陽不振，脾氣不升，而使胃氣不降，以黃蓍、人參一類補中益氣的中藥為首。久病氣陰兩虛，胃隱痛時常發作，可用沙參、玉竹、麥冬、石斛等滋養胃陰。隨患者的不同病理表現，用藥變化萬千。

關於日常護理及欲預防胃病，可先從飲食入手。注意三餐定時定量，細嚼慢嚥，飲食均衡，忌暴飲暴食。（Getty Image）

如何預防胃病？

關於日常護理及欲預防胃病，可先從飲食入手。注意三餐定時定量，細嚼慢嚥，飲食均衡，忌暴飲暴食。中醫學認為胃「喜暖惡寒」，故平常宜少食生冷、冰涼食物，刺激性、重口味的食物亦應適可而止。睡前三小時一般不建議進食，另少食零食以減輕胃的負擔。進食時飯水分離，邊食邊飲有礙消化。另可適量進食養胃食品如山藥、秋葵、薯仔等。

基於缺乏休息和心理負擔是胃病的常見成因，故同時亦應避免過勞，學會釋放壓力和負面情緒無疑十分重要。此外，每年一次身體檢查可令你更了自己健康狀況，尤其對內分泌疾病有更強掌控。最後，恆常運動時可加強腹部肌肉的鍛鍊，肌肉可以給予臟器良好支持避免下垂。

資料來源：台灣敏盛綜合醫院外科醫生陳榮堅