運動改善烏龜頸！韓女9大動作練天鵝頸　上班族必學每日只10分鐘

透過9個運動改善烏龜頸！長期低頭玩手機，加上不良坐姿，容易脊柱向前彎，造成烏龜頸問題，肩頸特別痠痛，甚至延伸至頭痛問題。相較一般按摩，簡易的舒展也能達致同樣效果，有韓國女生便分享改善寒背等問題的運動，只需每日進行10分鐘，就可變回衣架子身材，並得到不少網民大讚有幫助。



長期低頭玩手機，加上不良坐姿，容易脊柱向前彎，造成烏龜頸問題，肩頸特別痠痛。(YouTube@자세요정 JSYJ)

相信對不少上班族而言，肩頸痛是家常便飯的「職業病」，有時還會肌肉繃緊，令精神不能集中，甚至出現頭暈頭痛問題。韓國物理治療師「자세요정」透過YouTube頻道，不時分享體型矯正的運動，其中影片《若有烏龜頸、頸椎突出問題，請做這運動！》，更可將頸椎拉回正位，減少肩頸痛問題，同時重拾堅挺好看的一字直角肩。筆者也親試動作，發現簡單得來，肩頸繃緊情況確有改善，頭痛問題也即時消除，大家不妨試試。

烏龜頸改善︳運動一：

盤腿坐在瑜伽墊上，背部保持挺直。舉起右手、掌心向前，然後垂直向下屈曲，形成較細的角度，並將頭部扭向左面，再呼氣返回原來位置，重複整組動作8次，期間保持腰背挺直，這樣便可紓緩右肩肌肉。

烏龜頸改善︳運動二：

繼續舉起右手，同時左手屈曲抓著右手，完成後再放下右手，讓頭部依靠在雙手前方。將身體重心彎向左邊，保持盤骨和臀部不動，讓右側感到輕微拉扯後，再呼氣返回原來位置，重複整組動作8次。

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烏龜頸改善︳運動三：

將左手放在瑜伽墊上，然後右手伸直向左彎，將掌心朝下，其後手臂轉向前方放下，期間保持手臂伸直、掌心向自己，直至指尖稍觸地後維持姿勢。將右手打斜屈曲，經過胸口後，再斜向舉起，期間頭部順著手掌方向，慢慢扭向天，記住手臂不能向後拗，然後再呼氣返回原來位置，重複動作8次。

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烏龜頸改善︳運動四：重複運動

反方向重複上述運動各一次。

烏龜頸改善︳運動五：

舉起雙手伸直，再深呼吸向兩側屈曲，這時背部稍為向內拗，以舒展背肌，再慢慢呼氣，將雙手轉回前方，掌心向下。需要注意雙手放下時，頸部不要刻意向後，需隨背肌的力量向後仰。重複整組動作8次。

烏龜頸改善︳運動六：

跪坐在瑜伽墊上，雙手趴前放下，並保持頸部和腰部挺直，不能左右移動或放下。運用後背力量，將上半身稍為推向下，再用力提高，做出類似伏地挺身的動作，並重複6次。

烏龜頸改善︳運動七：

保持剛才的姿勢，並將身體向後推，直至雙手完全伸直，再返回前方，並重複動作8次。在進行運動時，頸部和腰背需保持挺直，以免拉傷。

烏龜頸改善︳運動八：

躺在瑜伽墊上，雙手向後放在臀上，伸直並利用後背力，將上半身提起，再將手部彎曲，徐徐放下身體，期間面部全程朝下，重複第8次時，維持肩部提起5秒，再慢慢放下，然後頭部扭向左右方放鬆。

動作九：身體傾前，讓手肘貼地，以伸展後背。(YouTube@자세요정 JSYJ)

烏龜頸改善︳運動九：

跪坐在瑜伽墊上，雙手趴前放下，然後身體再傾前，讓手肘貼地，以伸展後背。動作維持約8秒。

資料來源：YouTube@자세요정 JSYJ