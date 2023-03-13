法令紋遮瑕術｜孫芸芸御用化妝師2筆有效修飾　無痛提亮年輕10歲

無法讓年紀倒轉，卻能用彩妝魔法變年輕！彩妝天后游絲棋就在社群平台分享「法令紋消失術」！



游絲棋說：「想要修飾法令紋，要遮的不是只有那一條線！」

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修飾法令紋，要遮的不是只有一條線

你也有惱人的法令紋困擾嗎？明明才30+歲、皮膚也還沒開始鬆弛，兩上卻掛著兩條深深的陰影，看起來疲憊垮臉又顯老！加上有些人法令紋天生就明顯，不靠遮瑕根本出不了門，但畫不對技巧，想要遮瑕卻越用越糟，反而白白的兩條更明顯！身為許多女明星欽點、也是孫芸芸御用的彩妝天后游絲棋老師這次就來分享正確修飾法令紋的技巧，油絲棋老師說：「很多人遮法令紋只會把這邊稍微提亮，卻忽略了蘋果肌重量壓下來的陰影，想要讓法令紋不明顯，要遮的不是只有那一條線！」

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正確遮瑕法令紋「提亮三角區」

游絲棋老師示範正確修飾法令紋的遮瑕法，是用比膚色亮一點的遮瑕膏先順著法令紋一比畫到紋路終點，接著關鍵步驟是在法令紋上方有一塊三角區，就是蘋果肌壓下來的陰影，這塊也要一起提亮！先畫出明顯的三角區塊界線後，再用刷子把遮瑕膏以由下往上的方向均勻推開，邊緣自然融入膚色就OK了。

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蘋果肌下方微笑線也要注意

游絲棋老師提醒，有些人的蘋果肌、顴骨都比較明顯，在臉頰下方有一道微笑線陰影，也要連同法令紋一起修飾，一樣先用提亮色的遮瑕膏補滿法令紋後，在蘋果肌下方也要用遮瑕膏畫一道微笑線，再用刷子自然暈開，臉頰凹陷的陰影就會消失不見，讓臉蛋更顯年輕膨潤！用這兩個簡單的「法令紋消失術」讓自己偷偷變年輕！

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