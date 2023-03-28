喝水減肥法｜素人實測1星期瘦8.5公斤　1日飲5杯水不節食輕鬆跌磅

減肥是一件很難的事情，要堅持運動還要管住嘴巴。天底下真的有輕鬆減肥這回事嗎？



一名女生分享自己使用了女明星減肥法，成功在一個星期內狂減8.5KG。名為阿May的女生兼博主分享自己使用的是千年難得一遇的美人鞠婧禕的喝水瘦身法。

小紅書博主實測鞠婧禕喝水減肥法，聲稱7日不節食減掉8.5公斤。▼▼▼

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阿May分享在這一次「鞠婧禕喝水減肥法」中她在期間完全沒有運動，同時一日三餐照吃不誤。她使用這個喝水減肥方法一周之後從原本的51KG，直接降重到42.5KG。在這名女生秀出的喝水減肥前後對比照重，可以看見原本她穿的褲子，小腹上有一圈贅肉，但是減肥體重降至42.5KG之後，直接瘦掉一圈肥肉，小蠻腰直接顯現，小腹也變得非常平坦。

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這個「鞠婧禕喝水減肥法」非常簡單，早上8AM空腹喝水，半個小時不到便會上廁所通便。到了9AM再喝水，會讓你更提起精神，然後第三次是11：30AM，主要為了吃午飯前喝水更有飽腹感，這樣就不會吃的太多。第四次是5PM喝水，如果要更快看見效果晚上的餐點可以吃水果填飽肚子，然後8：30PM喝水，減低吃宵夜的慾望。

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減肥不想控食或是運動的小姐姐們，看看能否瘦下來？根據這名女生描述，她一個星期瘦下差不多8.5KG呢。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】