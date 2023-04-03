陰道鬆弛竟與減肥有關？專家揭5原因令私密處老化　性生活不如意

關於女性的私密處，我們總有許多害羞的疑問與煩惱，其中「陰道鬆弛」更被多數人冠上不正確的認知與錯誤標籤！



親愛的，妳也面臨陰道缺乏彈性卻不敢開口尋找解答的尷尬處境嗎？

瑞典私密處保養專家Lip Intimate Care深度解答，關於「陰道鬆弛」的5大正確觀念，別再將私密肌膚的疑難雜症都怪罪給性生活啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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鬆弛原因

1：女性生育自然分娩

「陰道鬆弛」並不可恥，只要找對原因也能輕鬆化解！首先第一項主因，就是多數人都清楚的自然分娩。懷孕是造成陰道鬆弛的主因之一，無論自然產或剖腹產都難以避免，當然了鬆弛的程度與位置也會因每個人的體型、體態不同有所區別。特別是採自然產的女性，由於陰道會因嬰兒體形而撐大，極致的擴張縮小，難免彈性會大幅流失。

2：年齡增長

不光是與生育有直接關係，年紀也是促使陰道缺乏彈性的主因！當女性年紀增長、雌性荷爾蒙逐漸下降，不只臉部肌膚的膠原蛋白會流失，陰道的彈性也會跟著遞減，同時還會漸漸出現乾澀粗糙、疼痛、鬆弛等狀況！面對此情況，建議加強私密處的保濕、滋潤，適度搭配保養單品呵護更能減緩老化速度喔～

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3：不正確快速減肥＆增重方式

別懷疑！性生活不如意有可能是妳減肥減過頭有關！許多女性為了短時間減重，會選擇不健康的瘦身方式，甚至過度節食、斷食，而這樣不健康的瘦身手段，不只會讓身體營養流失，還會代謝多餘水分、體內缺乏蛋白質含量，當身體缺乏營養、蛋白質時，便會造成陰道失去支撐，導致鬆弛情況加劇的情況。

4：高熱量、高糖分不健康飲食

私密處不適時，我們會去婦產科診療諮詢，而醫生總是會不斷叮嚀：「盡量忌口甜食！」原因在於高熱量、高糖飲食不光會使肌膚提早老化，也會影響陰道肌膚！精緻食品、高糖油炸飲食會降低肌膚修復功能，當陰道肌肉因外在因素、年紀出現狀況時，鬆弛、暗沉、乾澀問題就會加倍。

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5：長期咳嗽或便秘困擾

最後一點，也是許多人沒意識到的狀況題！妳也有便秘困擾嗎？又或者慣性咳嗽呢？咳嗽與便祕都會運用到腹部力量，無形中增加腹腔壓力，再加上陰道壁的力量較薄弱，無法長期承受壓力，以至於長期下來影響陰道的鬆緊與彈性度！

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