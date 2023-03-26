梁詠琪47歲生日望開巡迴演唱會　公開4大護膚保養秘密、飲食餐單

梁詠琪幾乎都沒變！！！維持的太好了吧



〈膽小鬼〉〈向左走·向右走〉......唱紅許多膾炙人口歌曲的女星梁詠琪Gigi，和外籍老公婚姻長跑11年，育有一女，剛在昨日（3/25）邁入47歲的她，整個人不論是肌膚還是體態都維持得非常好，早前她以美麗大使身份去台灣出席醫美活動，也不藏私的分享私下的飲食、保養秘訣！

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梁詠琪Gigi凍齡秘訣

1. 保養＋醫美相輔相成

好久不見的梁詠琪，依舊經得起近距離的檢視！坦言以前對醫美其實有些抗拒，但身為藝人，得要對自己的狀態負責，在半年前接觸了Sofwave，讓忙碌的她，能節省時間又能夠兼顧到生活中的各種角色。但她也提醒妞妞們，追求自然還是最重要的，隨著年齡增長一定會有歲月的痕跡，不需要太在意別人的評價，想要維持在好的狀態，除了定期借助醫療新科技外，平常的居家保養也要很勤勞，像是她很注重清潔、保濕、防曬，還有規律運動和飲食搭配，這些都是相輔相成的。

2. 茹素飲食健康

同住的媽媽因為宗教因素一直都是吃素，長達10幾年的時間梁詠琪都受到素食文化的影響，但是到了近年因為疫情關係為了健康，才決定開始吃全素。她分享這三年來茹素的心得，減少了很多動物性脂肪的攝取，對於身體的負擔減輕很多，不容易生病，也對美容有助益，因為吃素，每天都會攝取到很多的茄紅素、花青素等，能有抗氧化的效果。現在是家人都吃素，一天三餐都吃得很簡單卻營養，像是煎豆腐、番茄、日本納豆、五穀米等，每天都還會喝黑豆水，更透露從小到大給女兒的零食就是一大顆西蘭花，所以現在問女兒最喜歡吃的零食是什麼？她的回答不是冰淇淋，而是西蘭花！

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3. 維持規律運動習慣

「好的狀態不是短時間就能做到，一定要持之以恆跟自律！」熱愛戶外運動的梁詠琪，她分享這兩個月愛上打網球，但一定會擦好防曬才出門，雖然還是稍微變黑了點，但對於膚色這件事，她認爲不需要追求要多白，健康膚色也是另一種美，也不擔心打球會讓小腿長肌肉，這都是很自然的事。運動最重要的是健康，平常也會跟老公、朋友一起去運動，從中還能獲得些樂趣，甚至運動已經成為他們家庭的主要休閒活動。

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4. 對生活保持熱情

「常保健康年輕必須由內而外，保持探索世界的好奇，熱情擁抱生命每一瞬間，盡情享受放鬆的時刻，並期待未來更多美好的事物會發生！」對生活充滿熱情與好奇，也是梁詠琪維持年輕的一個方法。她分享在疫情期間也沒閒下來，反倒是培養了很多興趣，不僅買了拉坏機在家做陶，還通過考核拿到法國ICDE糕點烹飪藝術證照，年初還在台灣拍攝最新的電視劇、代理童裝、上個月剛在香港紅磡完成3場演唱會。

最後問到47歲生日，有沒有什麼生日願望？梁詠琪表示現在其實沒什麼慾望，最大的心願其實就是希望大家都健康！也偷偷地透露，今年下半年會開始巡迴演唱，希望有機會能在台灣開唱，但小巨蛋場地太難搶了，希望歌迷們可以一起集氣！

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