懶人減肥｜食得急肥得快！營養師揭3大致肥原因　4招放慢進食速度

姊妹們平常吃飯的速度快嗎？每天得要忙工作、帶小孩，相信很多人吃飯時常常都是速速解決，但長久下來，小心你就是這樣漸漸發胖的，甚至可能會增加罹患糖尿病的風險喔！



這次特別邀請嫚嫚營養師來和妞妞們分享，吃太快會造成的影響，如果習慣吃東西很快的人，又可以透過哪些方法來調整？趕快筆記，一起吃出健康！

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吃太快有什麼影響？

別小看吃飯的速度，長期下來對身體是有許多負面影響的喔！吃飯速度快不僅容易發胖，也容易會有消化不良、胃食道逆流等問題。嫚嫚營養師說明，根據研究發現，快食者與慢食者相比，中廣型肥胖與代謝症候群罹患風險皆會增加54％，糖尿病的罹病風險也會增加2.52倍。在日本的調查也發現，吃飯速度快也是造成學齡兒童過重或肥胖的原因之一。

吃太快為何會變胖？

妞妞們是不是很好奇，吃飯快跟肥胖為何有關係？嫚嫚營養師解釋主要有3大原因，第一、熱量易攝取過多，當你很快吃飯時，吃下的食物會比慢食者多1.5倍，進而造成總熱量攝取過多。第二、飽足感低，快食者很常會覺得明明才剛吃過飯，怎麼還是有飢餓感？那是因為食物進入消化道引起大腦產生飽足感，至少需要20分鐘，吃太快的狀況下，就不容易有飽足感，所以在飯後就會想再去找其他食物吃。第三、胰島素阻抗，吃太快容易造成血糖大幅波動，長期下來會提高胰島素阻抗，過多的胰島素就會增加脂肪累積。

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如何放慢吃放速度？

慢食方法：

1. 小口小口吃

建議使用筷子來夾菜，每次都夾一小口小口，盡量放慢吃飯的速度，避免使用湯匙大口吃。

2. 咀嚼20下

妞妞們吃飯會特別數自己咀嚼的次數嗎？如果以狼吞虎嚥的方式吃食物，咀嚼的次數少，不容易消化。建議每口細細咀嚼20下，當有充分咀嚼食物，也能幫助消化。

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3. 減少獨自吃飯

與他人一同吃飯，可以幫助放慢速度，尤其是建議找進食速度慢的朋友一起吃，可以模仿對方吃飯速度。

4. 選未精緻食物

挑選的食物跟吃飯的速度也會有影響，建議可以選擇未精緻食物質地比較粗硬，需要更多咀嚼次數及時間，能夠幫助放慢進食速度。

營養師嫚嫚

台灣全能家庭醫學科診所減重門診營養師、糖尿病衛教師，著作【世界超人氣減重飲食法究極大全】，專長：食品技師、糖尿病衛教師、減重、美容，想知道更多關於吃得健康、變漂亮的方法，可以追蹤營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師。



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