去角質｜背脊多粒粒、痘印怎解決？4款Body Lotion有效煥膚CP值高

身體肌膚摸起來的顆粒感、膚色暗沉，快試試這幾款煥膚身體乳！



天氣越來越熱，身上的衣物也開始越穿越輕薄，代表露出來的身體肌膚面積要變多了！因為平常疏於保養，或是角質代謝不良，有些人的身體肌膚摸起來會粗糙、有顆粒感，膚色也顯得比較暗沉，加上氣溫升高，出油量提升，還會面臨長粉刺痘痘的困擾，妞編輯要來推薦幾款好評「開架煥膚身體乳」，在家就能簡單煥膚，維持柔嫩美肌。

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為什麼身體摸起來會有顆粒感？

身體因為角質比較厚，代謝週期為14～21天，比起臉部的肌膚，更容易堆積老廢角質，造成膚觸摸起來粗糙、膚色顯得暗沉，有些人甚至容易會有顆粒感、長粉刺痘痘等。平常可以透過適度地去角質，幫助肌膚變柔嫩，目前身體去角質的方式分成物理性及化學性，物理性像是磨砂膏、刷具等，對肌膚比較刺激，會建議選用另一種化學性去角質方式，指的是含有酸類、酵素成分，深入肌膚代謝角質。

使用煥膚身體乳要注意什麼？

目前市售的煥膚身體乳，常見的添加成分如水楊酸、果酸、杏仁酸等，幫助老廢角質調理代謝，讓肌膚變柔嫩，進而改善顆粒感、粗糙、暗沈甚至粉刺痘痘的問題，但不是濃度越高就越好，每個人的肌膚耐受性不同，建議在使用前，先局部塗擦測試，觀察是否會出現敏感現象如泛紅、刺痛、搔癢等，確認都沒問題後，再大面積的使用。此外，如果已經使用煥膚身體乳液了，就不要再額外進行其他去角質，例如磨砂膏，且需要加強保濕及外出要做好防曬的工作。

開架煥膚身體乳推薦

1. Neogence杏仁酸透亮煥膚身體乳

創作才子韋禮安代言的Neogence，很受到歡迎的「杏仁酸煥膚無瑕系列」，除了臉用的精華外，也推出杏仁酸透亮煥膚身體乳。植萃三重酸，包含2%杏仁酸、2%水楊酸、大馬士革花蜜酸，調理粗糙顆粒、粉刺痘痘，清爽不黏膩，無添加酒精、MI/MCI防腐劑、人工香精。

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2. Paula's Choice 2%水楊酸身體乳

回購率及討論度都超高的寶拉珍選水楊酸身體乳，很多KOL跟女明星像是郭書瑤、吳珊儒、邵雨薇都推薦過愛用！含有高濃度2%水楊酸，脂溶性特性能深入阻塞的毛孔，代謝毛孔髒污及老廢角質。質地水潤好吸收，擦完後不會覺得黏膩厚重，無添加人工香料、無添加色素、無添加酒精。

3. DR.WU杏仁酸亮白煥膚身體乳

由專業皮膚科醫師創立的保養品牌DR.WU。「杏仁酸亮白煥膚身體乳」添加了2%杏仁酸及2%水楊酸複合配方，偕同洋甘菊及蘆薈萃取，有效補水舒緩肌膚，輕潤澤水感乳液質地，超清爽、好吸收，保濕不黏膩。全成分無酒精、人工香精，溫和不刺激。

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4. NIVEA煥膚柔嫩奇肌雙管精萃凝乳

最近在各大社群狂被洗版，保養控曾之喬最新接下的代言妮維雅，全新推出的「注嫩瓶」，獨創雙管設計，外管維他命原B5、玻尿酸、海藻糖，高效修護保濕，內管則是二代果酸、神經醯胺 溫和煥膚，保濕穩定，擠出來是兩種質地，維持在最新鮮的狀態，延展性極佳，擦起來不會白白的，輕盈好吸收不黏膩，可以針對比較粗糙、暗沈的部位使用。

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