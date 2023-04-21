ETUDE HOUSE宣布暫別！回顧8撤港的美妝品牌 這些好物讓人不捨

ETUDE HOUSE昨（20/4）宣布於4月24日撤出及暫別香港市場，現時6間專門店均會結業，讓人不勝唏噓，畢竟曾經是不少90後女生很喜歡的美妝店。而ETUDE HOUSE此舉，也讓人想起過去幾年許多風靡一時的日韓、歐美美妝品牌，相繼宣佈撤出香港，品牌的粉絲們大呼可惜，以後只能出國旅行購買或找代購。



ETUDE HOUSE於2023年4月24日撤出香港

韓國美妝品牌ETUDE HOUSE在Facebook宣布，於2023年4月24日撤出及暫別香港市場，6間專門店和自助專櫃均會結業，網站亦停運了，相信會是全面撤出。ETUDE HOUSE是在2013年進軍香港市場，以高性價比的美妝和護膚品和公主風包裝作賣點，成為了不少90後女生最愛品牌之一。尤其以Play Color Eyes 10色眼影盤、唇釉、胭脂等，實用又好看，迅速成為女生們化妝包必備彩妝之一。

ETUDE HOUSE好用推介：

ETUDE HOUSE好用推介1： Play Color Eyes 10色眼影盤玫瑰香檳眼影盤 HK$250 （Etude House）

ETUDE HOUSE好用推介1： Play Color Eyes 10色眼影盤玫瑰香檳眼影盤 HK$250

ETUDE HOUSE的10色眼影盤一直是大熱產品，每次推出新品都會被搶購，其中這款玫瑰香檳眼影盤以淺珊瑚粉紅色和深玫瑰色為主調，顏色甜美百搭，由清純的日常妝容到亮麗高級妝容，都可以一盤完成！

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店

Etude House好用推介2：不脫妝水感霧面唇釉 01 乾燥玫瑰 HK$120（屈臣氏）

ETUDE HOUSE好用推介2：不脫妝水感霧面唇釉 01 乾燥玫瑰 HK$120

ETUDE HOUSE這款霧面唇釉甫推出就大受歡迎，質地水潤易推，輕鬆化出不顯唇紋的霧面唇妝。而且唇釉不易沾染或是掉色，持妝度相當高！

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店

Anna Sui彩妝於2022年9月撤出香港

Anna Sui以獨特的彩妝曾風靡一時，加上進駐香港流行娃娃感妝容和煙燻眼妝，加上品牌獨有的日系黑色華麗包裝，迅速俘擄女生們的心。但在2022年9月宣布彩妝專櫃從香港撤出，而香水會繼續在香港營運。Anna Sui的化妝品初時以黑色、紫色、粉色作主打，充滿神秘色彩的美妝品，在當時市場上較少有，這也讓品牌迅速佔一席位，回想當年的黑色小鏡子和化妝品，是不少女生最愛拿在手上炫耀！

Anna Sui好用推介：

Anna Sui好用推介：環胭脂 USD$144 （Anna Sui）

Anna Sui好用推介1：環胭脂 USD$144 （約HKD$1130）

Anna Sui的這款環胭脂是還原了品牌的經典黑玫瑰，可化作佩戴的戒指，趣味性十足！胭脂採用了高粘度油配製而成，質地滋潤，除了可作胭脂外，亦可當作唇膏﹐一物多用！但這個環胭脂目前只能從Anna Sui美國官網選購！

Anna Sui好用推介2：眼影USD$271（約HKD$2126）（Anna Sui）

Anna Sui好用推介2：眼影 USD$271（約HKD$2126）目前只能從Anna Sui美國官網選購

Anna Sui的雙色眼影亦是相當好用，質地順滑又顯色，而且眼影的配色更能突顯品牌的獨特性，充滿了變化。目前這款雙色眼影推出了六色，由實用的大地色到華麗的綠配紫色的眼影都有，如果想找好用又獨特的眼影，Anna Sui的產品很適合，但同樣目前只能從Anna Sui美國官網選購！

Jill Stuart Beauty於2019年6月撤出香港（IG@jillstuartbeauty.hk）

Jill Stuart Beauty於2019年6月撤出香港

以公主風聞名的日系美妝品牌Jill Stuart Beauty，由化妝品到包裝都讓人少女心爆發，所以一直都有大批粉絲，在2019年宣布6月撤出香港時，讓不少女生驚訝和感到可惜。Jill Stuart Beauty的化妝品一直猶如夢幻逸品，尤其經典的胭脂、眼影、唇膏、指甲油等都是許多女生的愛用品。另外，Jill Stuart Beauty每年的聖誕限定，更是讓人每年期待品牌又會推出怎樣的漂亮新品！

Jill Stuart Beauty好用推介：

Jill Stuart Beauty好用推介1：Bloom Couture Eyeshadow Palette HK$430 (Sephora)

Jill Stuart Beauty好用推介1：Bloom Couture Eyeshadow Palette HK$430

Jill Stuart的這款花形5色眼影盤是以盛開的花朵為靈感，一打開就有小鏡子和附有眼影掃，而這系列眼影共推出了7款色調，每款都有搭配棕色系眼影，大大增加了實用程度。每盤花形5色眼影，都會有4色柔和的眼影，和奶油霜狀打底膏，都是順滑易推的質地！

購買方法：Sephora

Jill Stuart Beauty好用推介2：Bloom Mix Compact Blush HK$320 （Sephora）

Jill Stuart Beauty好用推介2：Bloom Mix Compact Blush HK$320

Jill Stuart的這款五色寶石花瓣胭脂盤，包裝以寶石為靈感配上花瓣形胭脂，華麗又甜美。胭脂盤目前共推出了9款色調，由清透的淡玫瑰色到優雅的奶茶色，都可以從這系列中找到，滿足不同女生需要。

購買方法：Sephora

Roger & Gallet於2019年5月撤出香港（IG@rogergallet）

Roger & Gallet於2019年5月撤出香港

法國超過150年歷史香水品牌Roger & Gallet，一直以「分享幸福」為理念，因此不少人都將品牌香水作為禮物送給重要的人，有送出祝福之意，所以在全球多國都擁不少品牌愛好者，香港也不例外。Roger & Gallet在2017年以專櫃形式進駐香港，但在2019年5月撤出了！旗下香水以無花果、綠茶和桂花等為基調，清新甜美的氣味俘擄了不少女生們的心。

Roger & Gallet香水推介：

Roger & Gallet香水推介1：Magnolia Cherie 極致古龍水 30ml HK$329（Zalora）

Roger & Gallet香水推介1：Magnolia Cherie 極致古龍水 30ml HK$329

這款古龍水是花果香調，以柑橘、黑醋栗和佛手柑作前調，再來是清新的木蘭、橙花、茉莉和玫瑰香氣，是一款非常清新甜美的香水，最適合日常使用！

購買方法：Zalora

Roger & Gallet香水推介2：玫瑰初綻天然清郁古龍水 100ml HK$619（Zalora）

Roger & Gallet香水推介2：玫瑰初綻天然清郁古龍水 100ml HK$619

如果喜歡玫瑰香氣的話，不能錯過這款！古龍水是採用87%的天然成分製成，香氣又清新自然，猶如置身於玫瑰花園！而且古龍水還揉合了柑橘、紅胡椒、雪松等，氣味會再增加了一絲柔美和性感，更吸引人！

購買方法：Zalora

Pony Effect於2019年3月撤出香港

韓國人氣美妝品牌Pony Effect，是人氣美妝YouTuber Pony和MEMEBOX所推出的，品牌在2016年引進了香港，在韓流美妝影響下，迅速吸引大批女生入手使用。Pony Effect的產品不僅包裝簡約高貴，化妝品也非常實用，尤其是妝前乳、氣墊粉餅、遮瑕液、唇釉等，至今仍有不少女生到韓國旅遊時，必定入手此品牌的美妝品！

Pony Effect好用推介：

Pony Effect好用推介1：COVERSTAY CUSHION FOUNDATION EX US$32（約HKD$251） (memebox)

Pony Effect好用推介1：COVERSTAY CUSHION FOUNDATION EX US$32（約HKD$251）

Pony Effect的這款氣墊粉餅是由推出至今，一直備受美妝KOL大力推薦，不僅妝容貼，還改善了以往大眾對於氣墊粉餅遮瑕度不夠的問題。早上趕時間真的可以只用這款氣墊粉餅，簡單上妝就可以出門，非常方便，但目前只能從MEMEBOX官網選購。

Pony Effect好用推介2：STAY FIT BASE PROMER US$24（約HKD$188）目前只能從MEMEBOX官網選購 (memebox)

Pony Effect好用推介2：STAY FIT BASE PROMER US$24（約HKD$188）

PONY EFFECT的這款妝前乳也是擁有很多支持者，質地易吸收又不黏膩，能讓後續底妝更貼服，而且具有SPF50+/PA++++ 高防曬度，可以不用另外使用防曬產品，是一款很好用的妝前乳，但同樣目前只能從MEMEBOX官網選購。

▼▼▼【按圖看】更多近年撤出香港的美妝品牌｜包括Majolica Majorca、NYX等，都是風靡一時的品牌！【按圖看】▼▼▼