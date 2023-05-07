防衰老｜中醫分享3大食物加速皮膚老化　奶茶 、低卡沙律也上榜？

肌膚總是出狀況嗎？又或者明明才不到30歲膚況卻像熟齡大媽呢？



親愛的提早老化、膚況差有時不是自己疏於保養，而是飲食出了問題！台灣上璽中醫診所余雅雯醫生分享女性日常最常誤觸的3大「衰老食物」，快快檢視一下妳中了哪一項？

加速老化的3大食物，快避開地雷食物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

1. 奶茶甜品

糖分、奶製品攝取過多都會成為皮膚差的根源，但妳可能不曉得這也會是加速老化的原因！中醫分享，由於含糖食品攝取過多會造成身體產生醣化反應，糖化作用會在冥冥之中加速皮膚、器官老化，甚至影響肌膚膠原蛋白、彈力纖維脆化，進而使肌膚鬆弛、暗沉、缺乏元氣。

2. 生冷食物

第二個地雷食物，也是許多女性喜愛的低熱量指標！生冷屬性的刺身、壽司、生菜沙律等雖然熱量低，但這類型寒性食物容易影響脾胃消化功能，尤其對於女性的婦科不適反應更有絕對關係！當脾胃、子宮受到刺激時，接著就會影響皮膚的變化！建議食物都要煮熟再吃，水果類也盡可能退冰食用。

同場加映：皮膚白滑的10個小習慣 有效抗老化、改善暗沉 不用花錢去美容院（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

3. 油炸物

多數人都清楚，油炸類吃多了會長痘痘，但你可能沒意識到，油炸食品也會造成肌膚老化！中醫提醒，油炸食品常常伴隨著複雜且不健康的回鍋油，高溫、高油的燥熱屬性會使身體引發發炎反應，不只容易長痘痘，長久下來肌膚也會容易暗沉、粗糙、缺乏彈性。

延伸閱讀：

不挨餓瘦身靠這招！營養師指南「豆漿餐盤飲食法」 ，外食族這樣吃養成小鳥胃

加速減肥還能不傷身？健身專家親授「-5公斤瘦身懶人包」6大飲食技巧，5:2輕斷食搭配這個更有效！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】