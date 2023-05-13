髮髻教學｜3款丸子頭1分鐘搞掂！實淨不扁塌、步驟簡單手殘黨必學

又到了想要天天綁丸子頭的溫暖天氣啦~別看丸子頭好像長得都一樣，其實綁法變化超多！



就讓小編來分享超簡單不失敗的3款丸子頭，每一個都能秒出手、1分鐘搞定！

3款易上手丸子頭教學，把頭髮紮起來清爽迎夏天吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 雙層丸子頭

這方法髮型達人Ryan老師也曾教過，好處是能夠綁出紮實的丸子，不塌扁、不鬆散，而且手殘妞都能一次學會！做法是先綁一個高馬尾，髮尾不要拉出來，將綁好的髮圈稍微往上移出空間，在髮圈下方挖一個洞把髮尾塞進去，最後將半圈馬尾往下捲塞進洞內，再用髮圈束住底部即可。

2. 蛋捲丸子頭

同樣綁一個高馬尾，並在馬尾尾部繫上髮圈，將髮尾分成左右二束往外拉，接著像捲蛋捲一樣，將馬尾由上往下捲，最後把髮尾纏繞在底部，並用髮圈固定即可。

同場加映：髮型｜4步綁出女星同款半截高馬尾 減齡顯V臉 走動一整天也不塌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 愛心丸子頭

利用小道具來幫忙，可以讓丸子頭更穩固！用小鯊魚夾夾住髮圈處，讓馬尾自然有個高度成為丸子頭基底，再將馬尾分成左右兩束，扭轉收緊髮束後纏繞住鯊魚夾，就是可愛的愛心丸子頭！超簡單的3種丸子頭綁法，大家都學會了嗎？

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】