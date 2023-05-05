iHerb 10大女生專屬保健食品：解決私密處痕癢、減重、對抗更年期

保健食品推介10大女生必買！夏天來臨，一眾女生都會換上短褲、短裙，天氣悶焗加上貼身衣物，容易令下體痕癢、有異味，持續的不適更會令女性健康響起警號，輕則陰道痕癢、乾澀，重則甚至伴隨著疼痛及異常的分泌物，也會影響走路、日常生活，應該如何對抗這些尷尬時刻呢？



iHerb必買保健食品Top10︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

要守護私密處健康，除了日常生活作息平衡，避免長期穿著緊身衣物之外，我們亦可以借助保健食品的幫助！而iHerb 一向以價格相宜、產品實用高效著名，iHerb網站上雲集了眾多護膚品、化妝品以及保健食品，當中亦有女生專屬的保健食品，適時補充益生菌，有助於調整體質、促進新陳代謝及增加免疫力。《01女生》這次就為大家精選了以下10款女生必備的保健食品，再見難忍、不適！

女生專屬保健食品推介 1. MRM Nutrition 女性益生菌 （60 粒） HKD$121

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 1. MRM Nutrition 女性益生菌 （60 粒） HKD$121（iHerb）

益生菌好處多多，除了可以促進新陳代謝，令腸道健康外，女性益生菌更可以針對加強私密處的免疫力！透過益生菌的幫助，能讓營養得以更好保存並被身體吸收，轉化成能量。除了營養，消化道中的微生物種類亦會影響健康，若果好菌不足，就有機會無法好好抵禦外來細菌的感染、入侵。除此之外，透過成份中的兩大專利組合物：D-甘露糖、蔓越橘提取物，能夠改善尿路及女性私密部位健康，減少下體痕癢、不適的情況。

女生專屬保健食品推介 2. Culturelle 益生菌 女性健康益生菌 （30 片）HKD$242

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 2. Culturelle 益生菌 女性健康益生菌 （30 片）HKD$242 (iHerb)

Culturelle 的益生菌一向大受好評，榮得美國兒科醫生推薦及目前市場上唯一獲得LGG益生菌認證的產品！這款混合水果口味的咀嚼片，方便可口，更是孕婦適用！功效三合一，能夠同時幫助消化、守護私密處以及維持身體健康，當中含有四種女性常見的乳酸杆菌以及菌株，能夠與身體自然融合，從而使私密處保持健康。

女生專屬保健食品推介 3. Solgar 草本女性複合配方 （50 粒）HKD$143

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 3. Solgar 草本女性複合配方 （50 粒）HKD$143 (iHerb)

這款女性複合配方的素食膠囊，專為成年女性而設，在iHerb上高達一千多個用家推薦，成份中含有大豆異黃酮、草本以及維生素E等，能夠提供女性所缺乏的維生素並調節生理機能，維持健康健康、保持青春！不少真實用家指它更能 改善更年期的不適，例如控制發熱、令月經更順暢等。

女生專屬保健食品推介 4. Christopher's Original Formulas 女性生殖配方（100 粒） HKD$174

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 4. Christopher's Original Formulas 女性生殖配方（100 粒） HKD$174 (iHerb)

不少女生都會本著年輕，沒有好好保養子宮，隨著年齡增長，身體荷爾蒙變少，加上人生計劃中有生育的意欲，卻發現自己身體要好好調理。為了避免這種事後補救的情況，不妨嘗試這款以結合荷爾蒙變化酶的草本女性生殖配方，它能夠保持女性生殖系統健康，調節荷爾蒙水準。不少用家服後都感覺荷爾蒙平衡、避免經期疼痛等。

女生專屬保健食品推介 5. Solaray 女性荷爾蒙混合物 SP-7C （100 粒）HKD$63

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 5. Solaray 女性荷爾蒙混合物 SP-7C （100 粒）HKD$63 (iHerb)

女士進入更年期後，容易因爲女性荷爾蒙雌激素分泌量不足，出現生理不適，例如潮熱、有夜汗、毛髮稀少、月經不規則等。這時，可以利用「荷爾蒙補充治療」令狀況獲得改善，這款在iHerb上高達一千多個用家推薦的SP-7C，不少用家回購並大讚「情緒變穩定、心情變好」，SP-7C指一種草本混合物，當中含有黑升麻、西番蓮、紅莓、胡蘆巴、甘草、痙攣樹皮、洋甘菊等，能夠爲中年女性提供幫助。

女生專屬保健食品推介 6. NOW Foods D-甘露糖 （120 粒）HKD$125

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 6. NOW Foods D-甘露糖 （120 粒）HKD$125 (iHerb)

女性健康很重要，若果出現陰道痕癢、乾澀就要馬上解決，不然可能會引發尿道炎、念珠菌、陰道炎等，伴隨著疼痛、異常的分泌物，既難忍又折磨！想解決難受，除了蔓越莓外，不妨嘗試甘露糖吧，甘露糖效果更迅速，身體能夠利用它來幫助清潔泌尿道、維持膀胱內壁健康，吸收過量時亦會迅速在尿液中排出，不會造成干擾。

女生專屬保健食品推介 7. VitaFusion 女性維生素軟糖 （150 粒） HKD$122

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 7. VitaFusion 女性維生素軟糖 （150 粒） HKD$122 (iHerb)

對藥丸有所卻步，吞服藥丸有困難的女生，不妨選擇這款美國位列首位的軟糖維生素的天然漿果成年人軟糖維生素，它不含人工調味料、甜味劑、糖漿、色素等，小軟糖可以輕鬆提供維生素、礦物質，有助幫助能量、代謝、骨骼和提高抵抗力！

女生專屬保健食品推介 8. Life Extension 女性動情素補充劑 （30 片） HKD$154

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女生專屬保健食品推介 8. Life Extension 女性動情素補充劑 （30 片） HKD$154 (iHerb)

女性荷爾蒙可稱為雌激素或動情素，不僅維持、促進女性生殖器官的發育與成熟，同時亦有輔助身體各系統的作用，例如神經系統、心血管系統、泌尿系統等。這款的獨特之處是除了含有植物配方的動情素，亦含有超濃縮西蘭花提取物、文無、 Estro8PN®（超濃縮啤酒花提取物）以及甘草根和挪威雲杉木脂素提取物，能夠全方位針對，保持月經健康和減輕更年期不適。

女生專屬保健食品推介 9. Hydroxycut 女性高效塑身 （ 60粒）HKD$242

購買方法：iHerb官網

女生專屬保健食品推介 9. Hydroxycut 女性高效塑身 （ 60粒）HKD$242 (iHerb)

減肥作為各女士的終生事業，除了運動以及飲食控制，適當的維生素亦能推動身體效能，加強減肥效果！這款來自美國的快速釋放液態膠囊，是個名列前茅的減重補充劑品牌，除了促進新陳代謝能量外，更對頭髮、皮膚、指甲有幫助，當中的配方更含有水解膠原蛋白、堅果油和矽，對皮膚彈性亦有照顧到！

女生專屬保健食品推介 10. NOW Foods 葉酸 （250 片） HKD$44

一提及葉酸，普遍人都會認為是備孕、孕期女性才需要，其實不然！除了備孕、孕期女性外，女生平日亦應該補充！因為葉酸與製造紅血球有極大關聯，攝取充足的葉酸可以幫助紅血球穩定增生，預防貧血。另外，葉酸亦能夠促進 DNA 合成、基因修復，有助於心血管和神經系統的健康功能。

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女生專屬保健食品推介 10. NOW Foods 葉酸 （250 片） HKD$44 (iHerb)

大家可以作為參考：一個成年女性日常需要400 mcg，而備孕和孕期女性則需要每天攝取500~600mcg的葉酸！