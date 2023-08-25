iHerb推介｜營養師推介9款健康零食 減肥都可食花生醬薯片

減肥是女人的終身職業，但遇上口痕之時，都需要適時放鬆，才可以繼續拼搏。營養師Hayley早前拍片分享9款iHerb健康零食及建議份量，即使減肥期間都可以無罪惡感開心食!



營養師Hayley(左)及Cherie(右)開箱健康零食。(圖片來源: 營伴Helpthy Youtube截圖)

+ 4

身為營養師的Hayley表示平日喜歡網購健康零食，更大讚「減肥都食得」。經她真人實測後，就決定開箱拍片分享9款回購率高的健康零食。

推薦1：PB2 Foods有機粉狀花生醬 (HK$52.03)立即購買

含烤花生、糖、鹽和巧克力PB2，可以和任何液體進行混合，適合無麩質人士食用。Hayley指傳統花生醬每2茶匙約有16克脂肪，而這款每2茶匙只有1克脂肪，因此更健康。

PB2 Foods Pb2有機粉狀花生醬，6.5 盎司(184克)。(圖片來源:iHerb)

推薦2：PB2 Foods可可花生粉 (HK$78.44)立即購買

無麩質，每份13克含4克蛋白質及 50卡路里。和不同液體混合後，可製作成冰沙、奶昔，或用於烹飪和烘焙。

PB2 Foods PB2含可可花生粉，16 盎司(454克)。(圖片來源:iHerb)

推薦3：Wasa Flatbread全穀物雜糧薄脆餅乾 (HK$36.16)立即購買

Wasa Flatbread全穀物雜糧薄脆餅乾，9.7盎司(275克)。(圖片來源:iHerb)

無脂肪，含全穀物黑麥粉、裸麥、燕麥片、全穀物小麥粉等，非常適合與奶酪、蘸醬和塗抹醬配合食用。Hayley指一片有3克纖維及2克蛋白質，減肥的話每次可以食4片。

推薦4：Sesmark帕瑪森香草味糙米零食餅乾 (HK$26.71) 立即購買

富含全穀物糙米和精選的古穀物混合物；莧菜、小米、高粱和藜麥，可以蘸醬吃或當零食吃。如果正值減肥，每次可以進食16塊，約130卡路里，3克脂肪。

Sesmark帕瑪森香草味糙米零食餅乾，3.5 盎司(100克)。(圖片來源:iHerb)

推薦5：Julian Bakery濃咖啡味高級格蘭諾拉麥片 (HK$166.32)立即購買

0克糖，一碗約有3.5克脂肪，12克蛋白質，並含有機益生菌纖維控制食慾。減肥人士可有2種食法，可以倒出一小碗當零食或加入有機椰奶、杏仁奶或牛奶，更能帶出咖啡味。

Julian Bakery濃咖啡味高級格蘭諾拉麥片，17.9盎司(510克)。(圖片來源:iHerb)

推薦6：Barnana有機車前草片 (HK$46.34)立即購買

看似薯片，其實是香蕉片，因此仍可補充鉀質。減肥人士，一次可以進食一小碗。含有車前草、椰子油及喜馬拉雅粉鹽，每份含0克糖，適合無麩質人士食用。

Barnana喜馬拉雅粉鹽有機車前草片(140克)。(圖片來源:iHerb)

推薦7：MadeGood Crispy Squares巧克力塊 (HK$39.57)立即購買

含大量全穀物及來自蔬菜提取物的營養素，補充維生素A、B、C、E、鈣質及鐵質。雖然如此，Hayley提醒減肥人士一次只可食一條，約有80卡路里、1.5克脂肪及1茶匙糖。

MadeGood Crispy Squares巧克力塊，6塊，每塊 0.78 盎司(22克)。(圖片來源:iHerb)

推薦8：Popchips超辣薯片 (HK$29.31)立即購買

味道帶酸辣，無麩質、非油炸低熱量薯片零食。雖然每28克一份少於50%+的脂肪，但減肥人士一次可食一小碗。

Popchips薯片，5盎司(142克)。(圖片來源:iHerb)

推薦9：Blue Diamond黑朱克力味烤杏仁 (HK$124.63)立即購買

杏仁表面有一層薄薄的朱克力，甜而不膩。雖然杏仁含Omega-3營養豐富，但果仁類屬油脂類食物。因此，減肥人士一次可食約24粒，大約有160卡路里、5克蛋白質及2茶匙油脂。

Blue Diamond黑朱克力味烤杏仁，25 盎司（709 克）。(圖片來源:iHerb)

(影片獲營伴Helpthy授權。)

【HK01讀者獨家優惠】

iHerb優惠碼1. 現凡購買滿HK$700，於結帳時輸入獨家優惠碼「150HK01」即可減HK$150﹐此優惠碼每位客戶最多只能使用兩次，優惠期由即日起至2023年8月31日。



iHerb優惠碼2. 首次於iHerbs官方網上商店購物的新客戶，於結帳時輸入獨家優惠碼「HK01NEW」，即享全單78折優惠，優惠期由即日起至2023年8月31日。



相關閱讀 :減壓飲食｜工作、生活壓力大？營養師引5食物抗憂鬱焦慮、助入眠