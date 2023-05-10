永安百貨Super Sale超級購物日！15款必買護膚優惠套裝低至38折

永安百貨Super Sale｜5月各品牌不斷推出的優惠美妝，近日永安百貨亦推出「超級購物日 」，由即日起至5月21日，無論護膚美肌、化妝品、香水、電器等都有精選優惠，優惠套裝低至38折起！永安百貨作為香港歷史悠久、為本地及國內人士至海外華僑熟悉的百貨公司，《01女生》這次就為大家精選了以下護膚套裝優惠，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！



永安百貨Super Sale 超級購物日 15款必買護膚優惠推介！（永安）

永安百貨Super Sale：1.Borghese皇室溫泉活水精華增量裝【54%OFF】

永安百貨Super Sale：1.Borghese皇室溫泉活水精華增量裝【54%OFF】原價HKD$1,210 折後HKD$550（永安）

原價HKD$1,210 折後HKD$550



來自美國的皇牌暢銷產品，這款補濕精華當中含有膠原、橄欖油、透明質酸等，超強補水度，但質地超輕盈，能夠潤澤肌膚同時鎖緊水份，令皮膚更容易吸收，非常適合敏感到乾肌的女生以作舒緩、提亮及改善膚色之用！

永安百貨Super Sale：2. Borghese瑞士製造幹細胞全效修護套裝【62%OFF】

永安百貨Super Sale：2. Borghese瑞士製造幹細胞全效修護套裝【62%OFF】 原價HKD$1,583 折後HKD$600（永安）

原價HKD$1,583 折後HKD$600



若果你的皮膚最近吸收功能比以往差，有機會是皮膚屏障功能受損了。這款來自瑞士研發及生產的Borghese，選用了天然基因賦活精華，能夠激活皮膚的DNA自我修復及防護功能，當中的抗老、降敏成效顯著！

永安百貨Super Sale：3. CANVAS防曬煥白套裝【49%OFF】

永安百貨Super Sale：3. CANVAS防曬煥白套裝【49%OFF】 原價HKD$775 折後HKD$395（永安）

原價HKD$775 折後HKD$395



CANVAS的天然成份相信無需多講，這個套裝組合中含有99.35% 天然有機成分的極致煥白精華素以及80% 天然成分的清爽透薄防曬乳液SPF30，能夠從護膚到日常生活都為抗黑色素、美白作好準備，兩款產品質感透薄、輕盈，大家都可以安心嘗試！

永安百貨Super Sale：4. Clarins賦活全效亮眼套裝【20%OFF】

永安百貨Super Sale：4. Clarins賦活全效亮眼套裝【20%OFF】 原價HKD$1,617 折後HKD$1,260 （永安）

原價HKD$1,617 折後HKD$1,260



Clarins的賦活精華眼霜 2 In 1，糅合眼精華及眼霜，能夠有效減淡皺紋、緊緻眼部肌膚，而這個套裝更可以以優惠價嘗試同款眼霜、潔面乳、爽膚露以及乳霜 ，十分抵買！

永安百貨Super Sale：5. Clinique粉紅爆水啫喱套裝【33%OFF】

永安百貨Super Sale：5. Clinique粉紅爆水啫喱套裝【33%OFF】原價HKD$1,166. 折後HKD$785 （永安）

原價HKD$1,166. 折後HKD$785



Clinique中的皇牌產品除了黃油之外，粉紅爆水系列亦深受歡迎，這個第五代升級配方的粉紅爆水啫喱系列，能夠發揮長達100小時持久的補濕功效，而且新加入有機蘆薈益生酵活精華，能夠更快被皮膚吸收及鎖住水分。

永安百貨Super Sale：6. Clinique皇牌雙效精華100ml套裝【20%OFF】

永安百貨Super Sale：6. Clinique皇牌雙效精華100ml套裝【20%OFF】原價HKD$2,630 折後HKD$2,104（永安）

原價HKD$2,630 折後HKD$2,104



想解決皮膚的毛孔、斑以及痘印？這支Clinique的皇牌雙效精華，當中使用雙倍專利醫學級淡斑成份：CL302，經科研實證，七日開始見效，能夠一次提亮膚色，同時減淡斑、色素以及痘印，成效媲比醫美療程！

永安百貨Super Sale：7. DermaElements極致保濕鎖水組合【25%OFF】

永安百貨Super Sale：7. DermaElements極致保濕鎖水組合【25%OFF】原價HKD$1,280 折後HKD$960（永安）

原價HKD$1,280 折後HKD$960



DermaElements這個組合非常適合乾肌女生以及平日沒時間到美容院護理的女生，組合中有6支原液：DE10透明質酸原液、DE30維他命B5原液以及DE48海洋微生物酵素原液，每款各兩支。透過安瓶設計的原液，當中蘊含高濃度成份，能夠深入肌底層長效保濕並且在肌膚表面形成透明保護膜，同時亦能刺激纖維母細胞，令肌膚更加柔滑緊緻！

永安百貨Super Sale：8. Elizabeth Arden艾地苯高效抗皺活膚眼部精華 2.0 套裝【40%OFF】

永安百貨Super Sale：8. Elizabeth Arden艾地苯高效抗皺活膚眼部精華 2.0 套裝【40%OFF】 原價HKD$997 折後HKD$600（永安）

原價HKD$997 折後HKD$600



受黑眼圈、眼紋的情況困擾多時？不妨入手這個經眼科專家測試的艾地苯高效抗皺活膚眼部精華，當中成份由「艾地苯無痕科技」及修護成份所製成。能夠針對眼部魚尾紋、皺紋、黑眼圈、膚色不均等問題，緊實、細緻眼周。另外，這個精華當中附有「除紋冰肌美眼棒」，醫療級不鏽鋼材質、平板槳型的按摩棒十分方便護理時加入按摩，不鏽鋼冰涼感覺更有效鎮靜、舒緩及消除眼部浮腫！

永安百貨Super Sale：9. Secrey Key酵母玫瑰組合【34%OFF】

永安百貨Super Sale：9. Secrey Key酵母玫瑰組合【34%OFF】原價HKD$645 折後HKD$428（永安）

原價HKD$645 折後HKD$428



這個來自韓國的Secrey Key 被稱為「SK-II的平替」，當中含有普羅旺斯玫瑰成份以及94%酵母精華，質地輕薄易吸收。這個組合套裝中含有酵母玫瑰精華神仙水、酵母全效護膚修復霜以及酵母玫瑰安瓶，筆者亦有使用過以上產品，的確能夠令皮膚愈用愈透亮，除了保濕之外，亦可以改善皺紋、令皮膚變得更有彈力，輕熟肌的女生們亦不妨乘機入手！

永安百貨Super Sale：10. YVES ROCHER【皇牌】花萃幹細胞再生雙精華套裝 【42%OFF】

永安百貨Super Sale：10. YVES ROCHER【皇牌】花萃幹細胞再生雙精華套裝 【42%OFF】 原價HKD$2,229 折後HKD$1,295（永安）

原價HKD$2,229 折後HKD$1,295



作為天然品牌的YVES ROCHER，當中的花萃幹細胞再生精華更是通過特殊工藝而成的花蜜配合滋養植物油，能夠令全方位修復細胞、刺激膠原再生、減淡皺紋，令皮膚變得緊緻、飽滿！

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