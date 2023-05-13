減肥｜台女體重高峰286磅 一度想胖到老！1原因決心甩肉減145磅

減肥方法｜減肥瘦身一直都是女生們最為關心的話題！近年出現各式各樣的另類減肥法，但是總有些人都指無效，其實人人都體質都不一，選擇適合自己的減肥法，瘦得既健康又有效。一名高達130公斤體重的女生日前於社交群組分享減肥瘦身的經歷，如何重生逆轉自己的人生，憑著毅力短短幾年的變化，簡直是判若兩人！



減肥方法｜一名高達130公斤體重的女生日前於社交群組分享減肥瘦身的經歷（FB@爆瘦公社）

減肥｜台女由130公斤甩肉至66公斤 曾想胖到老？「1原因」踏上減肥之路

多年來，女生儘管體重高達130公斤、體脂73都從未打算踏上減肥之路，甚至以為自己「過著130公斤的樣子到老」，不敢奢望變瘦。直到她32歲那年，患上糖尿病，讓她不得不重視飲食運動及生活，為了身體健康著想，她決心面對病情，望能逆轉它。

減肥方法｜台女由130公斤甩肉至66公斤 曾想胖到老「1原因」踏上減肥之路（FB@爆瘦公社）

起初調整飲食及運動，漸漸看到體重明顯減輕，藥物也越吃越少，短短半年就減走20公斤，糖化血色素也控得制很好，最終可以正式停藥成功控制病情。停藥至今，除了糖化血色素一直維持在正常水平，亦由昔日的130公斤減至66公斤，8年來從不復胖。

減肥方法｜起初調整飲食及運動，漸漸看到體重明顯減輕，而且藥物也越吃越少，短短半年就減走20公斤。（FB@爆瘦公社）

減肥｜台女獨創減肥2大餐單 減肥新手都堅持到絕不反彈

女生帖文指，減肥飲食佔7成，運動佔3成，可見她在飲食上的確花了不少時間及心機。不過她表示以下餐單非人人適合，最好根據自己體質而定。以下兩大模式都是以原型食物為主，基本上任何營養都可以吸收到，只要份量能抓好，什麼都可以吃。

減肥方法｜台女獨創減肥2大餐單 減肥新手都堅持到絕不復胖（FB@爆瘦公社）

獨創減肥餐單1. 低脂飲食法模式 （搭配運動，約2年減50公斤）



完全戒糖、戒加工食品、戒外賣，以原型食物為主，三餐都是親自製作。份量為兩份蔬菜、一份蛋白質、一份豆類、一份低脂澱粉（如：蕃薯、糙米、南瓜、芋頭）、一份低脂水果（蘋果，奇異果），需少鹽、進吃橄欖油，而烹調方式半水炒或蒸，只吃三餐其他時間禁食。飲食順序同樣很重要，先進食蔬菜或蛋白質，再進食澱粉及水果。

獨創減肥餐單2. 一般人容易接受模式



先採用168間歇性斷食，要減少飲食時間，控制熱量範圍。若果是減肥新手，可先從「1410間歇性斷食」，只需晚上5點前完成晚餐，隔天7點進食早餐。女生強調任何斷食法所進食的東西是相當重要，假如非斷食時間進食炸雞、薯片或手搖飲品，都不可能瘦身成功。

至於飲食同樣是以原型食物為主，為兩份蔬菜兩份蛋白質、一份豆類、一份或半份澱粉，亦可以加入高蛋白飲品。

減肥方法｜假如非斷食時間進食炸雞、薯片或手搖飲品，都不可能瘦身成功。 （FB@爆瘦公社）

減肥方法｜重生逆轉兼減肥瘦身成功4大要素

減肥方法｜重生逆轉兼減肥瘦身成功4大要素（FB@爆瘦公社）

減肥方法1. 目標設定拉長遠



女生建議減肥新手不妨把目標設定拉長遠，先設定小目標，小目標達成不但感到滿滿的成功感，而且會更有信心往前繼續走過減肥的路上。

減肥方法2. 三餐拍照紀錄飲食狀況與運動



女生強調紀錄三餐是非常重要，不單單是可以檢視血糖變高低的原因，或者減肥為何瘦不下來，每一週檢視就會發現自己是否進食了不健康的食物。

減肥方法3. 糖尿病患者紀錄飯前飯後血糖值



第三點並非單單適用於糖尿病患者，而是所有人都適用。控糖是相當重要的，紀錄自己飯前飯後血糖值，有助了解自己進食那些食物令到醣類血糖變高，從而避免某項醣類，三個月後會發現自己糖化血色素會降低了。

減肥方法4. 吃飽飯後不能坐



一般人進食後都會立馬坐下，女生表示這並不利於減肥。最好進食後走路消耗一下，每天一萬步消耗熱量，一個月下來所累積卡路里是十分可觀，故此勿輕視也許會多減0.5公斤。