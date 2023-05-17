女星排毒餐能減肥去便秘？台醫解說成效：小麥草汁偏寒 不能盲跟

便秘應該吃什麼？如何改善便祕？腸道作為我們第二大腦，腸道絕對能令人要生要死，一旦蠕動過份造成肚子痛、蠕動太少造成便秘都令人十分頭痛，而且腸道不單影響心情、健康，更會反映在面部及影響體形！根據《腸道先顧好，免疫力自然好！》一書中指出，腸內細菌可以大致分為「益菌」、「伺機菌」、「壞菌」3大類，理想的平衡比例為益菌比壞菌多，而伺機菌亦會成為優勢方的同伴，這樣就可以令腸胃維持在健康的狀態。不過，若是比例逆轉，壞菌為多的話，腸內環境就會快速地惡化，引發不同病症！



近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：新光醫院家醫科醫師柳朋馳、家醫科醫師王健宇、郵政醫院營養師黃淑惠、中醫師陳峙嘉以及雷神主廚雷議宗等人探討了排毒、便秘，更對網絡流傳的女星排毒餐單進行分析，如果我們想擁有健康腸道、皮膚，應該如何處理呢？不妨一起了解更多吧！

便秘成因！自測腸道健康 5個項目以上就屬身體警訊

為什麼會導致便秘呢？便秘的成因除了日常生活飲食習慣不良、缺乏膳食纖維等，亦可能與壓力、抽煙等生活習慣有關！不過短暫的便秘則可以靠大量水、補充膳食纖維而解決，但當不定期又或者長期出現便秘，則有機會對身體有所不良影響，例如出痘痘、皮膚粗糙、口臭等，嚴重更有可能引致肝病、潰瘍、大腸炎等！不想出現後果才後悔的話，柳醫師指除了定期檢查之外，亦可以自測腸道健康，從生活細節中改變！

女星排毒餐改善便秘又減肥？ 醫師：成效可行，但不能天天進行！

網絡一直流傳女星排毒餐單能夠有助改善便秘、排毒同時減肥，包括劉嘉玲的4天「紅薯排毒餐單」、舒淇的一週「綠色餐單」以及韓國女星朴善英的「 Idol水餐單」。

流傳女星排毒餐能夠改善便祕又減肥？（截自YouTube@健康2.0 「劉嘉玲 舒淇 排毒餐清腸！ 長期便祕恐肝病潰瘍！5臉色看身體警訊 苦味食物幫掃毒」）

針對以上餐單，眾醫師都指餐單的確可以達致改善便秘、減肥瘦身的功效，不過大家要注意的是一個月中抽出數天實行，並不能天天進行。對於劉嘉玲的「紅薯排毒餐單」，營養師黃淑惠指因為菜單中含有大量膳食纖維以及澱粉，如紅薯、菜等食物，所以能夠促進腸道蠕動，達到去廁所、排毒的功用。

而舒淇的「綠色餐單」中需要一週進食大量蔬菜以及小麥草汁，小麥草汁更號稱血液中的清道夫，能夠幫助消化同時將老舊廢物循環帶走，不過陳中醫師提醒道過多的小麥草汁亦會引起腹瀉，若果腎、腸胃功能不好、身子虛寒的女生則要避免小麥草汁。

最後， 「Idol水餐單」中以500cc的檸檬、蜜糖、綠茶混合飲用，王醫師以及柳醫師坦言當中原理就是多喝水，以提高代謝、刺激腸道，所以大家只要增加攝取水分，不一定要跟從同一個「Idol水」成份亦可！

食療、茶療有助健脾補腎 改善便秘

除了網絡流傳的女星排毒餐單、服食益生菌外，營養師黃淑惠、雷主廚以及陳中醫師亦提議大家可以從食療以及茶療中著手，以助排毒！

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食療方面，營養師黃淑惠建議女生不要為了減肥而過度避免攝取油份、澱粉等，適當平衡的營養素才能令身體代謝變好，減肥才能事半功倍。她建議大家可以配搭蛋白質以及高纖食物，多攝取原型食物，除此之外她亦安排了一個「蕃薯早餐餐單」，大家可以跟從！雷主廚亦補充指蕃薯亦可入菜，大家可以使用蕃薯葉，也可以多食用雞肉，有助保健腸道！

茶療方面，陳中醫師指因應不同人的體質普遍分為熱底以及寒底，熱底又被稱為「躁底」，一般會較容易面紅、身熱、口乾舌燥、容易面生紅斑、皮膚粗糙，故可喝能夠通便、疏肝的，以薄荷、金銀花及玄參而成的「解熱潤腸茶」。而寒底一般較常出現手腳冰冷、面色倉白、口淡、大便較稀溏，皮膚乾的情況，這時就可以生薑、紫蘇葉、當歸所成的「解寒毒潤腸茶」去補腎、調理脾胃，改善身體代謝。