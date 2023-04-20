減肥｜宵夜食公仔麵也不水腫？公開韓國女生維持好身材的5個秘密

不知道大家會不會有這種疑惑，為什麼韓國女生每天熬夜、晚睡還各種吃宵夜隔天一早出門卻還是超級漂亮甚至也不會水腫？



這是因為她們平時就有刻意培養自己的生活習慣，透過飲食、運動來保持身材，不過除了在這些事情上講究之外，韓國女生們也有一些小撇步專門對抗大吃大喝、作息不正常帶來的傷害，接下來大家就跟著小編一起揭曉她們維持身材的秘密吧！

韓國女生維持好身材的5個習慣，趕著減肥參加「夏水禮」的姐妹可以參考一下～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 養成吃粗糧的習慣

除了小麥、稻米製品以外可以連皮一起吃的這類食物就是「粗糧」，它們除了擁有豐富的膳食纖維之外還能夠調節飲食均衡、減少攝入的卡路里和延長飽腹感讓人不會餓得這麼快，所以韓國人常會將家中的白米飯換成粗糧飯食用，不過這種飲食習慣對於平時消化就不好或有腎病、貧血問題的人就不太適合！

2. 做好餐前攔截免擔心

現在市面上有非常多主打在餐前食用就可以抑制脂肪吸收或增強飽腹感讓自己能夠吃少一點的產品，有不少韓國女生都會用這種產品在吃大餐前做好準備，不過這裡小編要提醒大家這類產品的選購需要注意，要盡量挑選有保證、來源穩定安全的商品才能發揮最大效果，讓自己好好享用美食、大口吃也沒關係！

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3. 保持運動習慣

抱持運動習慣真的是很難做到的一件事，不過觀察韓國女生的IG就會發現她們常常分享上健身房運動的動態，韓國人們對待身材外貌的恆心毅力真的是令人佩服，不論是藝人還是普通上班族都會在工作結束或利用假日的時間到漢江公園、各地的健身房運動以保持體態，所以想要擁有姣好身材勢必透過健康的運動習慣來養成！

4. 腸胃護理要做好

想要擁有平坦的小腹那就要盡量避免積食、便祕等問題，所以很多韓國人都會養成空腹吃益生菌等腸胃護理的習慣，讓器官功能運作、排便順暢才不會有「小肚子」的出現，而且觀察她們也能發現韓國人非常注重「內調」養生，常會利用保健食品補充身體所需的營養讓自己越來越健康！

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5. 消腫利器「Idol」水

所謂的「Idol」水其實就是超多韓國藝人推薦過的檸檬綠茶！綠茶成分中含有鉀能夠讓人體多餘的鈉也就是造成我們水腫的元兇快速排出，而檸檬除維他命C外也同樣擁有高分量的鉀幫助消水腫，少女時代的太妍也分享藝人們在上妝的時候會喝上一杯加了蜂蜜的檸檬綠茶，這樣在短時間內就能恢復到原本姣好的身材！

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