無痛瘦身｜韓妹公開勁減11公斤的5款減肥食譜　超飽肚、不反彈！

天氣漸漸轉熱，冬天吃太多的女生們趕緊來還債！今天來跟大家分享一位來自韓國的Youtuber Nana分享的五款減肥食譜，做法完全無技巧可言，堪稱史上最簡單！



重點還很美味～她就是靠這菜單從58公斤減到47公斤，狠甩11公斤的體重，繼續吃下去不會反彈復胖，還可以保持纖細體態！

5款無痛減肥食譜，不要再亂節食啦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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無痛減肥菜單推薦

1. 香蕉麥片

香蕉麥片的做法非常簡單，只需要準備1人份（40克）的麥片和100毫升的杏仁奶（也可以用豆奶或牛奶代替），然後再加入半根香蕉增加感。接下來，以中火緩慢煮熟麥片，過程中建議不斷攪拌，直到麥片變得黏稠即可。最後，配上自己喜歡的水果和果仁一起享用。這道食品簡單易做，不僅營養豐富，而且口感極佳～

2. 蟹柳條三明治

Nana做的三明治非常特別，她使用了黑麥麵包代替普通的白麵包。首先，她將蟹柳條撕成條狀並剪成段狀，接著混合了三湯匙的素食沙律醬、檸檬汁、鹽、糖漿和胡椒進行調味。接下來，她在黑麥麵包上放上新鮮的生菜、切好的番茄、蟹柳和煎蛋，最後就完成了這款美味的三明治。使用黑麥麵包讓這道三明治更加健康營養，而蟹柳條的清爽口感與沙拉醬的香氣相得益彰，令人食指大動。

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3. 煎肉排與蔬菜

Nana即使在減肥期間也不會節食。她喜歡吃烤肉，同時也會選擇健康的食材。她會先將洋蔥和蘑菇切好，然後在少量的橄欖油下煎肉。過程中，她會加入黑胡椒、鹽和黃薑粉去除腥味，等到煎熟後就可以享用了。為了減低油膩感，她會搭配辣椒、生菜和包飯醬一起吃，既健康又美味～

4. 水果乳酪碗

Nana早餐通常會選擇簡單健康的乳酪碗作為她的早餐。她會先在碗裡加入4湯匙無糖希臘乳酪，然後放上自己喜愛的藍莓、草莓或香蕉。為了增加口感豐富度，她還會加入可可碎粒、奇亞籽和燕麥脆片。這些食材不僅清爽無負擔，而且能夠提高飽腹感、促進消化，非常適合作為健康早餐的選擇。

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5. 乳酪芝士雞肉沙律

首先，將生菜和番茄清洗乾淨，然後將番茄切成適當的大小。接著，撕開雞胸肉並鋪在沙拉上，最後再灑上乳酪起司就完成了。不過，Nana會親手調配沙律醬。她會將意大利黑醋、橄欖油、檸檬汁和糖漿混合在一起，並淋在沙拉上，讓味道更加豐富又健康。

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