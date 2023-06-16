蘋果果膠減肥方法成新熱潮！輕鬆一周激減12磅照食甜品不復胖

蘋果果膠減肥法熱潮捲席全亞洲，在朋友間已成每次見面的話題，當搜尋熱門的減肥關鍵字，更常見「蘋果果膠減肥法」的出現！甚至亦有人已在社交平台Facebook開設了「果膠關注組」，各關注組成員更分享用後感，均清一色有讚無彈！台灣更發起挑戰，短短3個月內逾千人參加，不論男女都成功踢走肚腩和士啤呔，引來藝人們加入戰團，元祖級主持吳宗憲也成功在一周內剷肉12磅！



香港都成立了「果膠關注組」 大量用家大讚效果力推

蘋果果膠減肥熱潮勢不可擋，更有大量網民於社交平台分享成效，以及自己的減肥心得。有網民於擁過千名成員的「果膠關注組」，開心貼圖分享成果，指一周由72.1公斤降至68.6公斤，足減3.5公斤。也有人稱頭4日已見效，由於沒吃早餐習慣，因此每日午餐和晚餐時間，都會各沖泡一包果膠，期間沒有偷食，餓時則飲大量水，以增加飽腹感。這樣下來她共減6.8磅，接下來日子也有間中飲用，一周減掉7.7磅。

蘋果果膠減肥熱潮勢不可擋，更有大量網民於社交平台分享成效，並開設「果膠關注組」。(客戶提供)

各網民都非常積極分享蘋果果膠的功效，其中有人在關注組中分享，表示嘗試蘋果果膠首天，三餐均食果膠，只以3片梳打餅填肚；其後兩天則三餐食果膠，中午再搭烚蛋和烚菜，以補充營養。她之後每日都儘量保持早晚吃果膠，同時進食午飯和晚飯，最後成功在3星期內減8磅，大讚「食量變少」，而且也有收腹效果。

台灣更有人發起挑戰，吸引逾千人參與，當中簡小姐成功減走26.7公斤；古小姐體重下降18.1公斤；而吳小姐則輕14.4公斤，均由球形身材，變回有曲線的斗漏身形，成績驚人！有網絡博主成功在一個月內體脂由30降至26，表示早晚會在餐前半小時，以「紅藜果膠」混合活菌發酵乳飲用，同時保持少澱粉、多吃原型食物及喝水的習慣，效果更為加倍！此外，也有不少網民留言，分享實測蘋果果膠減肥法後的心得。

有用家在試用「紅藜果膠PLUS」後，體重成功輕14.4公斤。 (YouTube@全球趨勢財富引流系統)

吳宗憲實測一周減12磅不復胖

或許你會質疑，減肥有這麼簡單？台灣藝人吳宗憲便曾實測，並配合紅藜麥作為代餐，以「紅藜果膠PLUS」，成功在一周內減12磅，盛讚有效抑制食慾4至6小時，而且不會有報復式飲食行為，也不用多做運動就能瘦下來。

台灣藝人吳宗憲親身實測蘋果果膠的減肥功效，成功在一周內輕12磅。(YouTube@東森消費聯盟)

與其增加減肥項目的「量」，不如減得夠「精」。部分人試過蘋果減肥法，但其實只攝取當中的蘋果果膠，也能達致瘦身效果，期間亦不需過於戒口！蘋果果膠就是皮與肉之間的一層水溶性纖維，而小青蘋果的果膠含量，一般較普通蘋果豐富，有更高的蘋果多酚，而且低卡低糖，能更好管理三高問題。只要在餐前攝取蘋果果膠，當食物進到腸胃時，蘋果果膠便能形成凝膠並包裏食物，同時吸附脂肪、澱粉及毒素，提升飽腹感，大為減少卡路里的攝取量。

營養師推「蘋果果膠168減重法」

對於蘋果果膠減肥法，營養師林若君也表認同，認為可助在進食的8小時間穩糖降脂，促進燃燒脂肪，同時增加飽腹感。她更推薦配搭「168斷食法」，令效果更佳，以提升燃脂功效，達致減重而不復胖的效果，非常適合易吸收、易胖、運動量不足的繁忙上班族！不過，雖可稍為放縱飲食，但需儘量避免高糖或高脂食物，以減少更多脂肪積聚。

照食焦糖布甸、草莓蛋糕都得！

不少女生難戒美食，忍耐一段時間或反而報復式暴食。因此，與其顧慮焦糖布甸、草莓蛋糕和高糖汽水的卡路里，不如嘗試「紅藜果膠PLUS」，以市場獨有的組合配方，幫助消脂解毒，並促進代謝和穩定三高。整包只得67卡路里，為一碗白飯的四分一，而且每250毫升只有2.1%糖分，相對而言較健康。「紅藜果膠PLUS」取自12個100克小青蘋果，配搭秘魯紅藜麥，以穩定升糖指數，提升飽腹感和肌肉量。同時添加益生菌，透過乳酸桿菌、乳球菌和雙歧桿菌，幫助調節腸道菌群，分解毒素及致敏因子，讓整個人更輕盈健康。

由於「紅藜果膠PLUS」太受歡迎，市面甚至湧現冒牌假貨，記得購買時認明肖像及東森ecKare商標。(客戶提供)

由於「紅藜果膠PLUS」太受歡迎，市面甚至湧現冒牌假貨，吳宗憲亦曾在訪問中澄清，購買時要認明他本人肖像及東森ecKare商標。現時電商平台Strawberrynet及屈臣氏均有售，大家不妨買來試試！

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