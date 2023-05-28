減肥方法｜台媽凸腩遭嘲變小蠻腰！曾高達83公斤捉緊1法則成關鍵

減肥方法｜懷孕期間，體重增加是一件非常正常的事情，惟產後又要長時間照顧小孩，難以有太多時間去鍛煉身體或者注意飲食，故此久而久之不少產後媽媽錯過了產後瘦身的黃金期。一名40歲育有兩兒的媽媽於社交群組分享了自己產後多年的減肥瘦身經歷，憑著飲食短短一年由高達83公斤減磅至49公斤，簡直是判若兩人！



減肥｜台女體重高峰286磅 一度想胖到老！1原因決心甩肉減145磅

減肥方法｜去年，女生在社交群組《爆瘦公社》上開始分享個人的減肥之路。（FB@爆瘦公社）

減肥方法｜台女由83公斤甩肉至49公斤 「1原因」踏上減肥之路

去年，女生在社交群組《爆瘦公社》上開始分享個人的減肥之路，帖文表示多年來一直被旁人稱為「大摳仔」，以及被別人恥笑自己精心挑選的禮服是睡衣。想當年自己都是一位大美女，不知不覺自己都踏入4字大關，使她認清自己變老的事實了。不過不等於她向現實低頭，她認為「減去的kg數字，等於外表少掉的年齡數字」，故此令她堅決踏上變美之路！

減肥方法｜台女由83公斤甩肉至49公斤 「1原因」踏上減肥之路（FB@爆瘦公社）

減肥｜台女獨創減肥餐單 減肥新手都堅持到絕不反彈

她憑著個人毅力短短5個月的時間，成功減去了15kg。她表示沒有辛勤的鍛練，自己並沒有太多時間做運動，但她無時無刻縮緊小腹，惦起腳尖，戒掉所有含糖食物以及澱粉質。主食改成青菜豆腐雞胸及三文魚，運動方面單靠拉筋跟伸展，間中會踩健身單車。帖文中她強調，「踩30分鐘健身單車才消耗不到100卡路里，一杯珍珠奶茶500卡路里，封嘴比邁腿有用多了。」

減肥方法｜台女獨創減肥餐單 減肥新手都堅持到絕不反彈（FB@爆瘦公社）

減肥｜整整一年捉緊「1法則」是成功甩肉關鍵

直到今年5月初，她再於《爆瘦公社》上分享自己的瘦身成果，由過去的83公斤減磅至49公斤！過程中沒有服用任何藥物及沒有精密的飲食規劃。她僅僅捉著一個法則「珍愛體態，遠離澱粉，拋棄糖份」她解釋明白會遭到外界質疑不進食澱粉的健康問題，但她更在意自己胖成一隻象，因而才有如此大決心減肥。

減肥方法｜整整一年捉著「1法則」是成功甩肉關鍵（FB@爆瘦公社）

曾經她嘗試製作減脂食物，但個性懶惰，最終她只是盡量避免澱粉跟高糖份。她明白她的減肥方法未必是最為健康，但自己的身體狀況只有自己最清楚，所以減肥瘦身的過程全憑主觀執行，效果才是客觀呈現。