減肥｜台醫分享8招懶人瘦肚方法！不用運動都可擊走大肚腩

每個女生的必做清單中，一定會有減肥的這個選項！不論是瘦腰、瘦手臂、瘦大腿或是瘦肚腩，大家心底裏總會希望尋覓到一個不會太辛苦但又見效的懶人減肥方法吧！相信你亦不想在夏天大汗淋漓時，靠著外套、寬衣去左遮右避，不如參考一下這個由台灣醫師親測有效的減肥方法，由日常生活中著手，一起輕鬆瘦下來吧！



近日台灣健康節目《小宇宙大爆發》中邀請了營養醫學博士劉博仁醫師、林口長庚臨床毒物中心譚敦慈護理師作為嘉賓，分享減掉腹部脂肪的8大絕招，劉醫師更指出腹部脂肪積存的話，除了影響外觀，更對健康造成影響，特別女生腰圍超過80cm（約31吋腰圍）、男生圍超過90cm以上（約35吋腰圍）則要多加注意。如果想將煩人的肥肉擊退，擁有平坦小腹的話，不妨一起了解更多吧！

瘦肚方法1. 飲食避免精緻糖

不少人都會以為減肥、瘦身就要節食、捱餓、避免油份等，但劉醫師卻指出比起食量及油份，大家更要避開糖份，因為糖份在身體中容易轉化成為醣，胰島素上升、血糖升高，則會令脂肪容易積存。特別是精緻澱粉、含糖飲品中的精緻糖含量較高，大家每日飲食中要盡量避免超過50g的糖。

另外，對於大家指無糖飲料、代糖飲品相對健康的迷思，劉醫師指出其實代糖產品會破壞腸道生態以及引起水腫等問題，長期食用代糖會增加腸漏症、心血管病的風險，寧願大家吃量少的好糖，好過吃大量代糖！

瘦肚方法2. 飲食避免發炎食物 多攝取原形食物

現代生活節奏急促，普遍都市人都會選擇外賣，經常進食高油、高鹽、高糖的食物，但原來這些東西都是水腫，令身體發炎、肥胖的源頭！劉醫師提醒並不是吃上一口就世界末日，而是要控制進食加工食物，減少會令自由基上升的「發炎食物」頻率，大家可以多吃抗發炎食物，大多是食物原型，得以平衡身體健康與嘴饞。

瘦肚方法2. 飲食避免發炎食物 多攝取原形食物（截自YouTube MOMOTV綜合台@《小宇宙大爆發》）

瘦肚方法3. 適量喝酒 減低啤酒肚

小酒怡情，大酌傷身！當身體對小麥、麩質過敏，以及喝酒容易面紅的人，因為肝臟分解酒精的乙醛能力較差，他們喝酒後水腫、發胖、致癌機率竟比普通人高於50倍！劉醫師提醒大家喝酒時，可以參考一個標準喝法，不要過量喝酒，以免影響健康又吸收過多熱量！

劉醫師提醒大家喝酒時，可以參考一個標準喝法（截自YouTube MOMOTV綜合台@《小宇宙大爆發》）

瘦肚方法4. 多蔬少果 水果一天不要吃超過兩個拳頭

為了膳食纖維又或是減肥代餐時，不少人都喜歡進食蔬果代替正餐，認為蔬果的熱量低、不容易致肥。但劉醫師提醒蔬菜才是低熱量、高膳食纖維，水果一天不要吃超過兩個拳頭，早上及中午時份吃會較好，若攝取過量水果中的果糖亦會致肥、甚至造成身體負擔！

特別是將大量水果打成汁的做法，其實是另類的含糖飲料，劉醫師更分享過往病例，曾有一個病患天天喝2杯手打西瓜汁，結果患上糖尿病、心肌梗塞，最後更嚴重到需要洗腎！

瘦肚方法5. 久坐慢性輕生 身體容易發炎

都市人工作繁忙，不少人都沒有運動的習慣，再加上工作的緣故，常常需要久坐好一段時間，劉醫師提醒這樣的生活習慣會令身體毒素積存、身體代謝變慢，等於慢性輕生！我們最好就是適當運動，例如快走、急步等有助訓練心肺功能，訓練局部肌肉。

我們最好就是適當運動！（《可疑的家族》劇照）

瘦肚方法6. 微斷食令身體排毒達至減肥

近年不少人都會採用間歇性斷食，例如222斷食法、168斷食法等，不過劉醫師指其實早餐的攝取比較重要，亦有不少研究指出不吃早餐會增加患上膽結石、心血管疾病的風險。

大家可以參考一下他本人亦親測多年有效的12小時微斷食，讓身體空腹12小時，使腸胃清空、肝、胰臟等得以排毒，並進一步分解脂肪，達到減肥的效果。間歇性斷食中最為重要的是，大家睡前3小時一定不要進食，讓肝、胰臟等器官可以代謝，這樣才有助減低疲倦感以及達至減肥作用！

瘦肚方法7. 減肥餐單都可吃飽 這些食品排毒又抗老

提到減肥餐單，就一定需要節食、捱餓嗎？劉醫師與譚護理師卻指出其實不是的，大家只要將營養素、飲食均衡都照顧好，多攝取蛋白質、膳食纖維等，就可以達至排毒、抗老的功效。

瘦肚方法8. 睡眠有助減肥、抗發炎

人體自晚上11點就會生長激素、退黑素等，這些先天生長素會有助於減肥、抗老，但若果我們長期捱夜，身體的基礎代謝就會變慢，令減肥成效變得緩慢。