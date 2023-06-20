5大常見搽太陽油習慣根本無效！搽防曬都曬黑　SPF防曬傷PA防曬黑

天氣炎熱、陽光猛烈，出門不塗個防曬是絕對不行的！但很多姐妹是不是每天勤勤懇懇地塗防曬，結果還是防了個寂寞！



皮膚不但沒有變白，還越曬越黑，而且皮膚狀況還越來越不好。小編整理了五個容易被忽略的防曬壞習慣，一起看看你中了幾個！趕緊跟著小編一起做出改正，一起變白白~

讓你越來越黑的5個防曬壞習慣，拒絕無效防曬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 塗抹防曬霜的用量太少

有些姐妹在塗防曬時就只擠黃豆大小的用量，想著薄薄塗一層就好，擔心塗太厚會導致皮膚油膩不透氣，給皮膚帶來負擔。其實不然，只塗一丟丟的防曬是不會有效果的。美妝大人李佳琦曾經在直播中分享過，塗防曬時一張臉是一個硬幣大小的用量，這樣才能照顧到全臉。而塗防曬則是要順著一個方向塗抹，可以從下巴開始順著一個方向做平推，由內往外推開。之後，再把一些可能容易漏掉的地方用按壓的方式進行補塗，這樣就能安心地出門啦！另外，切記在塗抹防曬時，千萬不要打圈，也要盡量避開眼周，因為眼周的皮膚比較敏感嬌嫩。

2. 只有出門才塗防曬

千萬不要覺得沒有太陽，自己就不會曬黑。其實不管是室內或室外，晴天或雨天都是需要塗防曬的，因為陽光不在，紫外線依然在。紫外線會加速皮膚老化，產生皺紋，使皮膚鬆弛。除此以外，也會使皮膚表面出現色斑、毛孔粗大等等問題。我們要知道，防曬不是防太陽，而是防陽光裡有害的紫外線，因此不管是在室內還是陰天，防曬措施一定要做足。

3. 防曬不理防曬值，防曬指數越高越好

塗抹防曬不管防曬值，以為SPF值越高越好。其實SPF值越高，對皮膚造成的負擔就越大，因此應該根據不同的情況來選擇不同指數的防曬霜。其實一般的日常通勤選擇SPF15或20的就足夠了，若是長時間在室外進行活動則建議選擇SPF30左右、PA+++的防曬霜。如果是游泳或是去海邊這種暴曬的情況下，則一定要使用SPF50、PA++++的防曬霜。另外，若是途中有運動流汗或是長時間戶外活動的話，記得要定時進行補塗，以免防曬都被蹭掉了~

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4. 塗防曬不注意清潔

雖然不是每種防曬霜都需要卸妝，但是清潔不全的話很容易導致皮膚毛孔阻塞，引發痘痘或粉刺問題。除非防曬霜已註明使用洗面奶就能洗乾淨，其他一律用卸妝水先清潔一遍會更安全乾淨。另外，如果使用防水防汗型的防曬霜或高倍數的防曬霜一定要卸妝，以免防曬劑在皮膚表層積累並導致堵塞毛孔，對皮膚造成損害。

5. 長時間在戶外，以為塗好防曬霜就萬事大吉

防曬霜並不等同於防曬，因為防曬霜並不能百分之百的抵抗紫外線，因此結合硬防曬才是最完美的方案。如果長時間在太陽底下或是長時間在戶外，盡量選擇硬性防曬，例如雨傘、帽子、防曬衣等等。這樣才能更好地保護皮膚，把紫外線擋得嚴嚴實實~

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以上便是五個防曬容易忽略的壞習慣，別再無效防曬啦！最後，小編在這裡小小的科普一下，防曬霜上的SPF指的是有效的防曬時間，防止皮膚曬傷，而PA則是指防曬霜對紫外線的防禦強度，防止皮膚曬黑。在塗抹防曬前，記得看清楚這兩個指數，別只會傻傻拿了就塗~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】