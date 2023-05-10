浸腳｜腳是人第2個心臟！泡腳的8大好處　排毒護膚、改善脾胃虛弱

俗話說「腳是人體的第二個心臟」，每當天氣開始轉涼，很多女生都會出現手腳冰冷的問題，偶爾泡泡腳也能感到很舒服。



然而泡腳其實還有很多隱藏的好處，除了能讓幫助血液循環之外，到底還有哪些優點呢？一起來揭曉吧！

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泡腳好處

1. 改善睡眠

現代人經常因為壓力過大而失眠，然而泡澡可以使身心放鬆、安神靈氣，通常在睡覺前1小時泡腳，能夠幫助我們更好的入睡。

2. 去濕氣

腿部有青筋，泡腳可以減少體內濕氣，而且還能疏通經絡。

3. 緩解肌肉疲勞

我對於經常需要久站或者是久坐的人，尤其是上班族們在下班後可以抽出一點時間來泡腳，除了可以緩解肌肉疲勞之外還能改善腿部的浮腫。

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4. 改善經痛

女生常常因為熬夜、壓力太大，導致月經不規律且量少，這些都是氣血不足的表現，然而泡腳對於疏通氣血能夠達到很好的效果，能夠有效改善虛寒、氣滯、血瘀所引起的經痛。

5. 改善脾胃虛弱

泡腳可以促進血液循環，對脾胃虛弱有很好的改善。

6. 改善手腳冰冷

泡腳可以使腳的末梢血管擴張，促進血液循環是很多手腳冰冷人的救星。

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7. 加速代謝

泡腳可以加速新陳代謝，從而讓身體得到調整，而且每天睡前泡腳約10分鐘泡到額頭微微出汗，還有助於養陽氣！

8. 養皮膚

泡腳可以促進血液循環讓人流汗，可以排出皮膚的代謝垃圾和毒素，但也要注意泡腳是否是用在自身上，也不要泡太燙的水，導致自己受傷喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】