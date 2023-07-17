2023夏季必剪日系髮型　本田翼女神同款線條「層次髮」　輕盈仙氣

隨著夏季來臨，天氣也逐漸越來越炎熱，此時只想換上新髮型，展現與過往不同的新風格嗎？



如果剛好也在尋找如何更換髮型，那麼今年夏季大家一定要嘗試近期日本超夯的「層次髮」，不論是日本女星或者各大日本 SNS 的髮型趨勢裡，許多人都紛紛以從層次髮來展現造型，像是日本知名女星本田翼，同樣也換上當紅的層次髮，帶點線條感的風格，不僅能營造符合夏季的輕盈感受，透過短髮、中長髮、長髮與瀏海搭配，還可以創造出截然不同的時髦 Look ，想知道有哪些層次髮推薦嗎？一起來看看以下層次髮的參考介紹。

2023夏季日系層次髮推薦，長中短髮都很時髦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年夏季日系層次髮推薦

今年夏季最熱門的層次髮，最主要重點為髮型呈現一層一層的效果，與過去厚重的鮑伯頭不太相同，層次髮反而給人一股輕鬆又慵懶的印象，並加入挑染或者瀏海來修飾符合自己的小臉感，讓人一眼就愛上的層次髮，大家也嘗試了嗎？

短髮

短髮的層次髮型著重在髮尾的線條，髮束感的造型特色增添幾分個性氣息，如果想使層次髮風格更加突顯，可以在臉頰兩側增加明顯的層次剪，再加入齊瀏海與黑髮，完整展現日系酷甜魅力。

中長髮

中長髮的層次髮則要減輕髮型的重量，製造出飄逸蓬鬆的隨性感受，相對於過往的齊髮尾，層次髮的髮尾則會比較有線條，推薦可以利用淺色系髮型作為呼應，另外以中分或旁分使臉部與下巴有小臉修飾，同時讓層次髮的特色鮮明又迷人。

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長髮

雖然長髮的層次髮風格可能變化不大，但平時喜歡以長髮為主的話，今年很推薦試試看融入層次髮造型，能使整體髮型風格看起來清爽許多，相較於短髮層次髮的兩頰層次，長髮可以稍稍降低層次感，這樣看起來才不會太過於突兀，並搭配空氣瀏海或碎瀏海，使髮型擁有減齡的活潑度，或者運用大捲連結日系大人感的優雅氣質也很合適。

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今夏以層次髮點亮日系焦點

看完以上從短髮、中長髮、長髮的層次髮參考，大家最喜歡哪款層次髮型呢？如果想跟女神本田翼擁有同款髮型的話，今年夏天一起透過不同的層次髮風格，為新的季節帶來與眾不同的全新造型，展現令人過目難忘的日系 Look 。

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