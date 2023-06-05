髮髻教學｜中分丸子頭的8個步驟　顯V臉、年輕　手殘黨也秒上手！

每到天熱熱的夏天，各種高度、各種形式的丸子頭，就成了女孩、女人們的最愛髮型啊！



但，很多人常常一綁丸子頭，就常常覺得自己臉變圓之外，頭頂也變得超扁。今天，就來分享「中分丸子頭」的詳細步驟，讓你能輕鬆綁修飾臉型和頭型的丸子頭啦~

詳解中分丸子頭的8個步驟，能增高顱頂、修飾臉頰線條～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

中分丸子頭

STEP1. 預留中分瀏海髮束

綁髮前，要先把頭髮梳順後再中分。接著，從額頭往後距離3指頭的位置，分別往耳朵兩側抓出預留的瀏海髮束後，往前撥或用髮夾先固定。

STEP2. 綁成一個高馬尾

接，把剩餘的頭髮，全部綁成一個高馬尾。記得，用橡皮筋固定時，馬尾要往前推，才會有高顱頂的效果喔!

STEP3. 馬尾扭轉成丸子頭

丸子頭要好看又時尚的關鍵，就是不能太整齊！所以，把高馬尾分成二束，並左右交叉後，再繞成一個丸子頭，就會有自然蓬鬆的線條感，也會有自然掉出的小髮絲~

同場加映：髮型｜4步綁出女星同款半截高馬尾 減齡顯V臉 走動一整天也不塌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

STEP4. 髮束扭轉後夾

接著，把剛剛預留的右側中分髮束，從距離4指腹的位置，開始扭轉成束後，往後繞過丸子頭固定。左側，也用同樣方式重覆。

STEP5. 搓出小髮絲

若覺得兩側有點太禿，可以用指腹輕輕搓鬆，讓一些小碎髮、小胎毛自然掉落，就能不著痕跡修飾髮際線的空洞喔~

同場加映：髮髻教學｜3款丸子頭1分鐘搞掂！實淨不扁塌、步驟簡單手殘黨必學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

STEP６. 頸後髮絲扭轉固定

中分丸子頭的好處，就是即使中短髮也很適合！綁不上去的剩餘髮絲，可以輕輕扭轉成束後，再往上用髮夾固定，也能製造後腦杓的蓬度喔！注意~不用刻意收得很乾淨，可以留點小碎髮絲喔！

STEP7. 挑出高顱頂

中分線與丸子頭之間的頭髮，用尖尾梳輕輕挑高挑鬆，就可以達到視覺增高顱頂的效果，同時也有瘦臉效果喔！

同場加映：春夏髮型｜用髮飾打造4種編髮造型 手殘黨也能綁出日系慵懶感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

STEP8. 鬢角小碎髮

最後，用指腹輕輕搓出兩側鬢角的小碎髮絲，製造自然線條感，同時也能修飾臉頰線條喔！

延伸閱讀：

減齡短髮最推！秦嵐「一刀剪」美炸桃花開，掌握3關鍵好看不翻車

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】