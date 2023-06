油性皮膚｜@cosme油肌8大美妝推介排名！Kiehl's爽膚水三甲不入

油性皮膚推介美妝品有哪些必買之選?基本上每年@cosme都會公布美容大賞,均列出不同類型化妝品、護膚品的頭3甲位置,並且貼出用家真實評鑑和用後感點評,因此絕對100%真實。夏天肌膚容易出油,尤其是油肌人士,變成了名副其實的中東大油田,在香港@cosme「2023油肌好物推薦好用排行榜」中均有8大產品脫穎而出,一起來看看到底是那8大產品啦!



MAKE UP FOR EVER的蜜粉都毋須多介紹,自推出後一直深得眾多女生喜歡,其質感輕盈柔滑,有效修飾臉上細紋毛孔等瑕疵,同時具有定妝功效,在炎熱的夏日都可維持妝容。不少用家都大讚蜜粉上臉自然不泛白,而且控油力相當強,是夏天必備。

@cosme| MAKE UP FOR EVER 超高清無瑕蜜粉 HK$330(品牌提供)