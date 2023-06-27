油性皮膚｜@cosme油肌8大美妝推介排名！Kiehl's爽膚水三甲不入

油性皮膚推介美妝品有哪些必買之選？基本上每年@cosme都會公布美容大賞，均列出不同類型化妝品、護膚品的頭3甲位置，並且貼出用家真實評鑑和用後感點評，因此絕對100%真實。夏天肌膚容易出油，尤其是油肌人士，變成了名副其實的中東大油田，在香港@cosme「2023油肌好物推薦好用排行榜」中均有8大產品脫穎而出，一起來看看到底是那8大產品啦！



@Cosme各向來深受女生歡迎，基本上每年@Cosme都會公布美容大賞。（@cosme 網頁）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第8位】MAKE UP FOR EVER 超高清無瑕蜜粉 HK$330

MAKE UP FOR EVER的蜜粉都毋須多介紹，自推出後一直深得眾多女生喜歡，其質感輕盈柔滑，有效修飾臉上細紋毛孔等瑕疵，同時具有定妝功效，在炎熱的夏日都可維持妝容。不少用家都大讚蜜粉上臉自然不泛白，而且控油力相當強，是夏天必備。

@cosme｜ MAKE UP FOR EVER 超高清無瑕蜜粉 HK$330（品牌提供）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第7位】 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$210

Kiehl's的產品一向以天然為主，性價比又高深得眾多女生喜歡，其中金盞花爽膚水亦是品牌皇牌之一。爽膚水蘊含金盞花精華，成份溫和有效紓緩調理、改善泛紅及粉刺等肌膚問題。用家們表示使用2星期左右，明顯感到泛紅及油脂失衡的問題得到改善，而且分享一個夏天使用的小秘訣，把浸濕化妝棉放入雪櫃拿出來濕敷，會有超強的退熱退紅效果。

Kiehl's @cosme｜ 金盞花植物精華爽膚水 HK$210（品牌提供）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第6位】YSL Beaute 恆時啞緻蜜粉-透明 HK$500

YSL這款蜜粉相對較少人討論，但它絕對是隱藏好物。蜜粉含有吸油因子及微细粉末，定妝同時去除油光，上妝一整天都可維持啞緻妝感的妝容。夏天最怕出油脫妝，不少用家表示使用後，明顯看到出油情況改善不少，而且沒有出現脱妝情況。

@cosme｜YSL Beaute 恆時啞緻蜜粉-透明 HK$500（品牌提供）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第5位】CEZANNE 長效控油妝前隔離乳

平日有留意開日本美妝品牌的女生，相信對CEZANNE不會感到陌生，其中一個系列的產品一直深受日本女生的歡迎。這支控油妝前隔離乳不但可抑制皮脂，成份中亦添加保濕配方，上臉的過程毫無緊繃，令炎熱天氣都保持清爽肌。不少用家使用後指沒有出現脫妝及浮粉情況，最重要是百元有找，性價比相當高。

@cosme｜CEZANNE 長效控油妝前隔離乳（watsons 官網）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第4位】Estée Lauder 持久防曬粉底 HK$435

Estée Lauder除了王牌精華擁有極高人氣外，其粉底液自推出後至今依然成為女生夏日必備的底妝產品。這支粉底液採用了獨特15小時持妝技術，有效抗油抗汗，上妝一整天都不用擔心浮粉脫妝。特別一提是當中添加了不使肌膚乾燥又不會堵塞毛孔的成分，對油性皮膚人士十分加友好。

@cosme｜Estée Lauder 持久防曬粉底 HK$435（品牌提供）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第3位】Benefit 深層淨化毛孔泥膜 HK$325

今年Benefit推出了全新the POREfessional PORE CARE 毛孔護理系列，而系列中的深層淨化毛孔泥膜成為系列的人氣王，甚至得到了@cosme 2023上半年新秀賞。泥膜含礦物質的高嶺土，有助清潔毛孔，減少肌膚表面分泌過多油脂。官方測試顯示，超過95% 用家表示持續使用一個月後，明顯看到肌膚看來更淨透，同時減少毛孔堵塞的情況。

@cosme｜Benefit 深層淨化毛孔泥膜 HK$325（品牌提供）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第2位】The Body Shop 茶樹油 HK$89

The Body Shop的產品一向以天然無添加為主，性價比又高，深得眾多女生喜歡。它是一款防痘、祛痘專用精油，有效消除粉刺。不少用家使用過後，這支茶樹油溫和不太刺激，而且妝前使用都可以。另外都分享了一個隱藏秘訣，若飽受背部痘痘困擾的女生，不妨可把水及茶樹油混合，洗澡後噴一噴背部，持續使用一段時間就會看到效果。

@cosme｜The Body Shop 茶樹油 HK$89（品牌提供）

@cosme油性皮膚好物排行榜【第1位】Dr.Ci:Labo Super Keana 零毛孔細緻精華水

Dr.Ci:Labo Super Keana 零毛孔細緻精華水是由日本皮膚科醫生研發出來的，這支是以「清潔角質」、「緊緻毛孔」、「滋潤補水」三合一而成的精華水，有效清除老化的角質，抑制油脂分泌，輕輕一抺經已可以調理過多剩油脂，最重要是不含酒精，敏感肌人士都可安心使用。