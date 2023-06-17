5大韓式捲髮圖鑑　長髮燙S捲修飾臉型　中長髮燙C字減齡5歲顯氣質

直髮造型好一陣子，卻總是想燙髮或者是找不到想捲髮造型嗎？



現在就為大家奉上韓妞「短中長髮燙髮圖鑑」，直髮與燙髮的前後對比圖大比較，一秒鑑定比起直髮，捲髮更能襯托好氣色還有修飾臉型的效果。

短中長髮5大燙髮圖鑑，V臉這就來了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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微彎短髮

及肩長度的短髮搭配中分，看起來有點顯得沒有精神且老氣，這時候你可以選擇和韓妞一樣，稍微剪短後燙上經典不敗的內彎搭配上瀏海，輕鬆營造出清新的空氣感，看起來是不是視覺年齡直接減了至少5歲呢？

C字中長髮

前一陣子很流行層次明顯的羽毛剪，但如果看膩之後想換種髮型，其實不必等頭髮長長也能輕鬆更換髮型。像韓妞這樣在髮尾燙上C字彎，髮尾的部分看起來更加有活力且更顯活潑，比起高冷的羽毛剪，C字中長髮反而又多了點親切感。

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髮尾內彎中長髮

層次較明顯的中長髮，除了燙C字捲度之外，也可以只針對髮尾的部分燙上彎度，簡單的小弧度就能為整體增加不同造型感。如果有點怕燙髮會改變太多造型的人，這種基本的內彎燙就非常適合你。

長髮法式浪漫捲

長髮的人若是沒有打扮或者整理，就會顯得特別沒有精神，即使是染上不同的髮色，頭髮有時候還是會看起來略顯厚重，這時候就很建議燙上韓妞這樣的法式浪漫捲，隨性的捲度搭配上瀏海的層次捲度，讓整個人的五官也顯得更加立體。

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長髮氣質S捲

如果長髮的人怕自己無法駕馭法式浪漫捲，也可以選擇更自然的氣質S捲，大弧度的S線條，看起來整個人更顯柔和，同時還能修飾臉型，搭配中分的話只要隨性地往後撥鬆，都是滿滿的氣質。

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