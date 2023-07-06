5大夏日清爽丸子頭　日髮型師親授麻花結、花瓣髻　30秒極速完成

初夏來襲，逐漸升高的氣溫是否也讓妳大汗淋漓了呢？尤其長髮女孩那層層秀髮，在夏日沾附汗水纏繞頸部時，那炙熱程度絲毫不輸十大酷刑！



為快速消暑降溫，綁髮、編髮技巧便是增添造型變化之餘，夏季的一大救贖，其中可俐落亦可俏皮的「丸子頭造型」更是髮型中，快速上手且清爽的好選擇！若妳也是長髮女孩，日本髮型師長谷川（脇田）明日香指引以下這五款「丸子頭髮型」必需學起來！

髮型師授5大丸子頭造型，這麼熱不用再披頭散髮啦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 30秒花瓣結

丸子頭看似日常，但若妳只會那一百零一招多沒意思！首先介紹的這款，號稱30秒即可快速完成～首先將低馬尾紮出兩截，接著把髮尾從外向外扭轉，最後再將呈現麻花捲狀的兩節馬尾向頭部盤繞，並以鯊魚夾、髮圈固定。簡單快速，卻又比單耳丸子頭更有層次呢！

2. 半頭麻花結

半丸子頭是中長髮女孩做造型的好選擇，不過若妳期望髮型看起來更典雅、不過於稚氣，可以試試這一款！首先建議可以挑選帶有綴飾的髮圈，接著在紮馬尾的過程中，第二圈夾帶馬尾扭轉兩圈再纏繞固定，如此一來呈現的丸子頭，便會猶如玫瑰花盛開般蓬鬆有細節感！

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3. 俐落低丸子

若妳還是覺得前兩款仍有些難度，那麼這一款保證連手殘女孩也能輕鬆上手！首先將低馬尾紮成單耳丸子，而露出來的那搓髮絲，則可於後腦杓挑出一個髮絲空隙，將其藏入固定，最後別忘了搭配有造型綴飾的髮圈點綴，會讓丸子頭牢固又不無聊，特別適合粗硬髮質的女孩試試！

4. 扭結雙層丸子

看膩了一成不變的少女系丸子頭，今年也很推薦運用鯊魚夾做加分！這款雙層丸子，首先要將頭髮分為上下兩層，先將下層頭髮紮成單耳丸子，接著將上層頭髮扭轉成麻花狀，最後盤繞上下層丸子，而後以髮夾於側邊固定。如此一來丸子頭便會呈現出多層次弧形漩渦狀，不說還以為是經髮型師巧手設計的呢！

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5. 多層次包頭

妳也對於頭髮造型很在行嗎？最後一款進階款多層次丸子頭則值得妳挑戰！這款丸子頭的精髓在於，將頭髮分為三層且各自向內扭轉紮起固定，同時別忘了不時調整髮絲的鬆緊度、保留空氣線條感，最後再以髮夾固定髮尾。優雅且俐落，作為新娘頭也很合適！

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