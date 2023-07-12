昆凌曬泳裝獲周杰倫秒讚！6招減肥保身材　網驚嘆：不似生了三胎

昆凌減肥｜昆凌為迎接夏日，近日穿泳衣在池邊嬉水，獲網民大讚好身材，完全不像生了三胎！現年29歲的昆凌，即使成為天王嫂後，鮮少出現幕前，但她依然保持美好身段，即便先後誕下2女1子，身形仍舊未見走樣，令人不禁驚嘆和羨慕。昆凌亦曾在不少節目和活動中，分享自己的減肥和增肌心得，以下的其中6個，大家不妨從中偷師。



昆凌日前在社交媒體，分享池邊玩水美照，可見她穿CHANEL吊帶連體泳衣，配襯太陽眼鏡， 並將頭髮梳成孖辮，獲得老公周杰倫即時讚好，網民亦大讚甜美年輕，「這少女16歲吧」、「完全不像生過三個小孩的身材」、「杰倫當你老公好幸運」。為保持曲線身材，昆凌實為花費不少苦功，曾多次公開自己的減肥心得，當中包括「彩虹減肥法」、「168斷食」和「腹肌鍛鍊」等。

昆凌減肥｜昆凌日前在社交媒體，分享池邊玩水美照，獲得老公周杰倫即時讚好，網民亦大讚甜美年輕，(IG@hannah_quinlivan)

昆凌減肥法1. 彩虹減肥法

昆凌在誕下第三胎後，不消4個月便速減5公斤，回復健康體態，並出席活動。她當時透露正在嘗試「彩虹減肥法」，儘量每天攝取三色以上的水果和蔬菜，中午會吃較多澱粉，晚上則會攝取大量蔬菜。她舉例，綠色會吃椰菜和西蘭花；紅色會吃火龍果；黃色則吃香蕉和粟米。早上她更會將不同色彩的蔬果打汁，如火龍果、香蕉和藍莓，並伴入牛奶，讓老公和小孩都能享受健康美味的早餐。

「彩虹減肥法」會將食物以顏色分類，每日需至少攝取各一份的五色蔬果，並以8比2的五色蔬果和五殼類食物比例，進行飲食，而所有食物皆要以原型食物為主。昆凌的為較輕鬆版本，同時更易持之以恆。

昆凌減肥｜為保持曲線身材，昆凌實為花費不少苦功。(IG@hannah_quinlivan)

昆凌減肥法2. 168斷食法

在澳洲長大的昆凌，初出道時身材較為圓潤，不過現時她已消去嬰兒肥。從很早以前，她便在訪問中，表示開始進行「168斷食法」，而且非常奏效，在生小孩後也有持續進行。「168斷食法」即將整天的飲食時間，維持在8小時內，其餘16小時則為空腹狀態，以燃燒更多脂肪，達致減肥效果。

昆凌減肥法3. 腹肌鍛鍊

減肥的最好方法，便是增加體內的肌肉量。昆凌曾在訪問中表示，每日會抽空半至一小時，做一組8個的動作，每組共進行3次。當中包括站立抬腿拍手、波比跳、開合跳、原地踏步揮拳和平板支撐等，有時還會讓兒子爬到身上做平板支撐，以加重訓練。

昆凌減肥｜昆凌曾在訪問中表示，每日會抽空半至一小時做運動。(IG@hannah_quinlivan)

昆凌減肥法4. 蛋白質餐單

昆凌曾在節目採訪中，表示平常飲食以蛋白質為主，傾向喜歡吃雞胸肉、烚蛋和海鮮等，更公開自己的瘦身餐單。她分享，早餐會吃雞肉、蛋白和燕麥；午餐選擇低脂海鮮和檸檬；晚餐則攝取雞胸、蛋白及烚白菜，作為一日的飲食。不過，若連續多日重複同一餐單，營養或會攝取不均，建議進行前先咨詢營養師意見。

昆凌減肥法5. 少鹽少油

由於自言屬於易水腫體質，昆凌飲食都傾向清淡，以少鹽少油為主，來減輕身體負擔。即便工作忙碌，她都經常親自下廚，曾在訪問中表示，最常會炒椰菜和番茄炒蛋，再配白飯和白烚肉，讓所有家庭成員，都吃得健康。

昆凌減肥｜即便工作忙碌，昆凌都經常親自下廚。(IG@hannah_quinlivan)

昆凌減肥法6. 餵母乳可以消脂？

不少女生產後都會開奶粉餵小孩，不過昆凌則表示，產後恢復身材的秘訣，便是「勤餵母乳」。根據《國際母乳哺育期刊》指出，若產後堅持餵哺母乳，每天平均可消耗400至500卡路里，相等於進行近一小時運動。而在均衡飲食、適當運動和正常作息的條件下，持續16天後更可瘦約1公斤。