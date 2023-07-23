減肚腩｜日本爆紅「8分鐘快速瘦腰操」 激減腰間贅肉　練出馬甲線

減肚腩瘦腰操8分鐘練出馬甲線效果顯，！每逢夏天，又到了穿露腰裝及泳衣的時候，腰間鬼祟肉令人煩惱，感覺好像怎樣穿也不好看！作為最難減的腰間贅肉，確實令女生們大感煩惱，日本「8分鐘快速減肚腩瘦腰操」最近在網上爆紅，有網民實試過每天做3遍，持續2周即能擊退後肥及側腰的贅肉，打造出超迷人的馬甲線條，大家也趕快跟著做，一起鍛鍊腰側線條，養出纖腰吧。



8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作1：抬胯側腰拉伸

吸氣時抬起右手手臂，呼氣時則抬起右邊胯部，要注意側腰的接伸及收縮，持續做30秒，然後左邊做同樣動作。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作1：抬胯側腰拉伸（生椰黎子yoga@RED）

吸氣時抬起右手手臂，呼氣時則抬起右邊胯部，要注意側腰的接伸及收縮。（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作2：胸腔左右平移伸展

打開雙腳，骨盤保持置中，雙手打開向外伸展，胸腔左右平移拉伸，重複做30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作2：胸腔左右平移伸展（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作3：左右扭動腰腹

雙腳打開比肩膊寬，臀部可以微微向後，雙手手肘併攏起來，左右扭動腰腹位置，同樣重複30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作3：左右扭動腰腹（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作4：弓箭式伸展

雙臂分別向對面方向往外伸展，將指尖盡可能向遠接伸，幫助拉伸側腰，注意不要翹出臀部，好好保持核心穩定，持續30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作4：弓箭式伸展（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作5：手肘往後拉伸

雙手十指緊扣，兩邊手肘打開，用力把手肘往後拉伸，轉動腹部，左右交替地做，並持續30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作5：手肘往後拉伸（生椰黎子yoga@RED）

雙手十指緊扣捉緊，兩邊手肘打開，用力把手肘往後拉伸，轉動腹部。（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作6：抬腿腹部轉動

捉緊雙手，雙手手肘朝地，雙手連同腰部左右轉動，同時抬起膝蓋，緊記要維持身體核心的平衡，重複做30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作6：抬腿腹部轉動（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作7：大字形對角伸展

打開雙腳，雙手同樣打開並往斜上伸展，用手臂帶動，雙手分別向對角方向伸展，左右交替重複30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作7：大字形對角伸展（生椰黎子yoga@RED）

打開雙腳，雙手同樣打開並往斜上伸展，用手臂帶動，雙手分別向對角方向伸展。（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作8：腰部側彎

雙腳繼續打開至比肩膊寬，將上半身左右側彎，指尖往下方腰延伸，伸展脊椎，左右交替重複30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作8：腰部側彎（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作9：提腿碰腳後跟

首先打開雙手，然後彎曲膝蓋把腳向上提高，嘗試用手觸摸對面腳後跟，重複30秒。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作9：提腿碰腳後跟（生椰黎子yoga@RED）

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作10：側腰伸展

最後千萬不要忘記伸展，右腳放在左腳後面，右手往上拉長，保持呼吸伸展右側腰的肌肉，維持15秒然後轉邊。

8分鐘快速減肚腩瘦腰操｜動作10：側腰伸展（生椰黎子yoga@RED）

這位博主每日做3遍，跟著做了2星期側腰及後腰的贅肉也有明顯減掉，腹部變得更緊實，還得練出馬甲線，瘦腰效果相當顯著。不少網民也回應指做了一遍後腰側肌肉］明顯感到酸痛、偀了一遍即時爆汗，有全身運動完的感覺。

每日做3遍，跟著做了2星期！（生椰黎子yoga@RED）