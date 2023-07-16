Coffee林芊妤分享川字腹肌菜單　22分鐘極速瘦身操　居家運動必看

備受歡迎的Youtuber「Coffee林芊妤」瑜伽老師，即使生了一胎，川字腹肌依舊羨煞眾人，迷人的體態都令粉絲敲碗Coffee林芊妤的減肥菜單～



日前，Coffee林芊妤也接受《女人我最大》獨家專訪，分享居家瘦身的菜單，一起來看看吧！

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Coffee：運動沒有所謂的局部瘦身

談及每天在家必做的運動， Coffee分享一週約運動3～4天，一次約一小時，不過， Coffee強調：「運動沒有所謂的局部瘦身。」平時會以全身運動搭配局部加強的方式瘦身。Coffee分享，若是在家想利用零碎時間運動，可以跟著「22分鐘極有效全身局部肌肉訓練」這部影片一起訓練，再搭配局部運動更能有效達到完美體態。

居家運動器材怎麼選？Coffee「選錯瑜伽墊反而傷身！」

工欲善其事，必先利其器！Coffee分享，彈力帶是居家運動非常好的輔助工具，此外，在挑選瑜伽墊時，也要多注意材料的部分，因為已有研究報告顯示，在汗水的綜合之下，容易散發有毒氣體，長時間反而影響身體健康。雖然，輕薄的瑜伽墊好攜帶，但Coffee提醒，重一點的瑜伽墊通常比較耐用，避免易破導致運動傷害。常見的輔助工具還有瑜伽磚，Coffee也以自身經驗分享，挑選重一點的款式、避免找空心材質，才能讓運動更加安全。

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運動後「這樣吃」，肌肉修復更快速

談起飲食方面，Coffee透露三餐照常吃，有時早餐就是2顆水煮蛋＋一杯牛奶和膠原蛋白，而運動後通常會吃1～2顆蛋，並且喝植物性高蛋白粉幫助肌肉快速修復！此外，Coffee也表示，在飲食方面會追求原型食物，多吃魚、肉與菜類，並且以少油少鹽的方式烹煮，以往很愛吃的薯片，如今也戒掉了。

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Coffee獨家分享起床後、運動前12分鐘必做熱身操

談起運動的最佳時間，Coffee表示，只要不要在睡前運動，利用零碎時間運動都是有好成效的！比方說，Coffee習慣7點吃晚餐，休息1小時後，做運動到9點半，接著，會做靜態的瑜伽緩解、幫助睡眠，避免在睡覺前一小時做太激烈的運動！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】