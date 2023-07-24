2023棕色系染髮顏色推薦　潤娥、朴圭瑛髮色曝光　一染膚色白三度

2023髮型趨勢吹什麼風？看看韓國女星的髮色就可以略知一二，《歡迎來到王之國》潤娥、《絕世網紅》朴圭瑛都紛紛換上棕髮色，也正式宣告今年是「棕髮色」元年。



以下就盤點5款超人氣的啡色系髮色推薦，快來從中選出你的命定款吧！

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1. 朱古力棕

首次挑戰染髮的女孩必嘗試！以棕色為基底調和黑茶色，創造出這款絕美的髮色，在室內光之下是優雅的黑棕色，在陽光照射之下又會透出暖暖的朱古力棕質感，彷彿一次擁有兩款髮色CP值超高，就連潤娥近期也換上這款髮色，就知道有多受歡迎〜

2. 焦糖棕

呼叫黃肌女孩！焦糖棕比起朱古力棕明度更亮一些，彷彿套上柔焦濾鏡，質感變得超好，立刻達到褪黑去黃的效果，即使素顏出門也不出錯，像是《絕世網紅》朴圭瑛先前也曾頂著焦糖棕髮色現身，減少了黑髮的沉悶感，整體也變得更加年輕減齡呢！

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3. 奶茶棕

被韓妞譽為「神仙髮色」的奶茶棕，以棕色為基底調和了米灰色，讓髮絲自帶柔霧感，是一款360度零死角，誰染誰仙的夢幻髮色，不過想要維持完美的奶茶色調的話，一定要記得使用矯色洗頭水，才能更持久唷〜

4. 蜜糖粉棕

想嘗試特殊髮色，卻又擔心太過張揚？這款粉棕髮色絕對會是你的菜，以霧棕色為主，注入夢幻的粉髮色，大幅減少了螢光感，去黃顯白的作用非常好，重點是也不需要漂髮就可以達到不錯的上色效果，完全不用擔心傷髮質。

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5. 勃艮地紅棕

誰說棕髮色看起來都千篇一律呢~這款勃艮地紅棕髮色，有別於常見的紅棕色，以黑紫色為基調融合勃艮地酒紅，層次感極為豐富，無論是黃皮或白肌都能輕鬆駕馭，一染膚色直接亮三階，褪色後也依舊是好看的焦糖棕色，不用擔心冒出台妹金。

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