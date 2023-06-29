2023女生短髮4大潮流趨勢　BEBE CUT瞬間小顏、耳下短髮減齡首選

髮型，是個性的展現，更是時尚的鮮明指標。2023年，哪些短髮款式將會主導時尚潮流呢？



從韓國熱門的BEBE CUT、日系層次短髮、經典內彎鮑伯頭，到超減齡的超短髮，女人我最大精選了有超高人氣趨的4款趨勢短髮，讓你在2023年裡，找到屬於自己的風格與自信。

2023夏日短髮4大趨勢，跟上短髮熱潮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年短髮趨勢

1. 韓風BEBE CUT，修飾頭型

誰說初戀的印象不可以透過髮型來提煉？韓國風靡的「BEBE CUT」初戀短髮，就是這樣的象徵。這種髮型與鮑伯頭相似，但並非完全的圓弧形狀。它巧妙地將後方的髮尾微微留長，形成頭髮與頸部的自然銜接，營造出拉長頸部線條的視覺效果。不僅如此，其前長後短的設計，能有效修飾頭型，並能讓臉看起來更小、更可愛，這種清新的髮型，必定能讓你的思緒飄向那段青澀的初戀時光。

2. 日系層次短髮，瞬間小臉

今年最炙手可熱的短髮款式無疑是層次短髮。這款髮型本身就散發著甜酷的個性感，如果再加上空氣感十足的S型燙，瞬間就能變身為日系初戀女孩。層次短髮的獨特之處在於，外層的頭髮從髮根到髮尾都保持輕盈蓬鬆的感覺，而內層的髮尾則燙出外翹的捲度，使S型的線條恰好落在臉頰兩側，為圓臉的人提供了最佳的修飾效果。

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3. 內彎Bob頭，經典百搭

繼續初戀髮型延伸款，第三款－內彎Bob頭（鮑伯頭），這是學生的經典款式。多層次的耳下短髮搭配C字的內彎，不僅能營造出蓬鬆感讓髮量看起來更豐富，同時也能讓髮絲注入空氣感，提升整體的躍動感。搭配上瀏海後，可以說是修飾度最強的必剪短髮也不為過！對於想要減齡的人來說，加上C字的內彎，無疑是你化身鄰家女孩的最佳選擇。

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4. 超短短髮，減齡首選

最後，我們來到了第四款初戀短髮的推薦－超短短髮。如果你想在夏日裡綻放清新的魅力，那麼這款比一般短髮再短一點的耳下短髮，絕對是你的首選。這款髮型的長度剛好落於臉頰兩側，自然內彎的髮尾能修飾臉頰的肉肉，再搭配上輕盈的空氣瀏海，減齡效果一流。這款直順的髮型不太需要做造型，所以非常適合懶女孩。

以上四款短髮趨勢的推薦，無論你是希望回味那段青澀的初戀時光，或是希望嘗試一種新的風格，都能在這裡找到適合的選擇。

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