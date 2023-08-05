長臉女生易顯老？5款專屬髮型秒減齡　瀏海是關鍵、Bob短直髮超伏

女人總想著臉蛋更精緻、完美一點，偏偏天生的五官特質總會成為理想的絆腳石～這也是為甚麼「髮型」的挑選對女性來說如此重要！



妳也是臉型比例修長的「長臉女孩」嗎？老是想依賴齊瀏海遮蓋高額頭、縮短臉型比例卻沒有好效果嗎？想擁有巴掌鵝蛋臉，儂編整理以下「長臉手選髮型」必需筆記！

長臉女孩髮型5大提案，選對髮型顏值立馬上升～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 彈性氣墊捲

很多人為了修飾長臉，只會依賴瀏海遮遮掩掩，甚至選錯長髮造型，使整體比例又長又笨重！想要縮短臉型比例，第一個重點，可以善用捲度來模糊焦點～頭髮長度建議拿捏於肩膀下至胸上，著重於彈性度、髮根蓬鬆感的韓系氣墊燙，搭配上長於太陽穴的法式微捲瀏海，保有輕盈感同時，還能創造髮型與臉型的精巧比例。

2. 層次齊短髮

這幾季齊切短髮盛行，但對於長臉女孩來說一刀切的短髮、中短髮可不是個好選擇！在短髮髮型的變化上，建議長度掌握在下巴至脖子中間的位置，可以縮短視覺臉型的長度，又不會過於聚焦在比例上，而齊切短髮則可以於髮尾上幾公分出檢出低層次，加強髮型的層次感，也會更有修飾感喔！

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3. 微捲Bob

前面提到，長臉最忌諱的就是又直、又貼、長度又尷尬的髮型，第三款介紹的便是鮑伯短髮的變化技巧！基礎Bob（鮑伯）頭長度，可以拿捏在下顎下兩三公分處，並且搭配上自然、大捲度的燙髮，創造髮型的線條感，也能為臉型增加鵝蛋般的圓潤輪廓。

4. 中長層次剪

長臉女孩的長髮造型，切勿過長！太長顯的臉型無限延伸又笨重，卡在齊平肩膀的長度，又會讓視覺聚焦在妳的臉長比例～因此長髮最好的選擇莫過於及胸與胸上的位置。若不想照顧捲髮，今年也可以透過多層次的剪裁技巧，去創造髮型的線條感，搭配上長瀏海，臉長瞬間減1/3！

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5. 空氣捲極短髮

想要修飾臉型，請大膽一點換個極短髮吧！同樣善用捲度去創造髮型的澎度、層次性，當然了縮短視覺比例的長瀏海可別少～上短而圓潤的極短鮑伯，將下層貼合脖子、層次推高，延長肩頸線條，更能同步縮短臉型比例，剪完好似天鵝頸配上鵝蛋臉呢！

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