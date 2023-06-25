月亮臉救星！韓國爆紅胎毛燙　遮蓋高額、修飾髮際線　秒變巴掌臉

仔細看看女韓星們的頭髮，不管是中分還是大旁分，在前額頭的地方都會默默地有些胎毛在那邊。



像是現在超紅的Jisoo或者是鄰家氣質IU，都紛紛燙上了胎毛燙。

現在就來看看原來在韓國超紅的「胎毛燙」是怎麼燙的吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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胎毛燙到底是甚麼？

韓國髮廊所設計出來的「胎毛燙」，最主要的目的就是為了修飾臉型，透過前額的胎毛來讓額頭變得較窄，寬臉的人也可以被修飾到。除了造福大臉的人之外，同時短茂密的胎毛，也能營造出頭髮豐盈的感覺，同時散發出滿滿的女人味，這也是為甚麼許多韓國女星都紛紛燙上胎毛燙的原因啦！

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胎毛燙怎麼燙？

將前額的頭髮先打薄簡短後，在依照髮流來上藥劑與燙髮，胎毛燙的時間約為一個半小時就可以完成，燙完後就可以看到彷彿自己的前額，好像長出了很多可愛的新毛髮，卻默默乖乖的修飾了我們的臉型。

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側邊胎毛燙更能修飾臉型

像是女團ITZY的禮志、STAYC蒔恩也是在前額兩側的地方燙上了胎毛燙，這樣即使是綁馬尾也不會有師姐感，同時可以達到修容修飾臉型的效果。若是覺得自己前額兩側的頭髮有點少的人，非常推薦可以搭配胎毛燙來讓自己找回自信。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】