英國BBC高營養食物排名Top 5：抗氧化、抗憂鬱、清除脂肪肝

【超級食物/高營養食物】隨著健康意識日漸提高，不少人都會細究食品的營養價值、來源產地，而超級食物（Super Food）亦成為大家追捧的目標之一，因為超級食物能夠提供豐富營養素、健康纖維，份量不多但能夠補充多種營養，對於維持健康、減肥健身都具有一定程度的幫助。



既然超級食物大受歡迎，到底當中有什麼好處與功效呢？台灣健康節目《健康2.0》中則根據了英國BBC研究中的「高營養食物排行榜」，進行探討分析並邀請了一眾醫師嘉賓：家醫科醫師 吳佳鴻、中醫師 吳明珠、營養學博士 吳映蓉等人，大家不妨一起了解更多吧！

5大「高營養食物」 排行榜（YouTube@健康2.0）

英國《BBC》研究公佈 5大「高營養食物」 排行榜

根據英國《BBC》研究，當中科學家分析了1000多種未加工食品，由食物中的營養含量中評選比較，再按照20歲以上的成年人身體作分析，藉此攝取最少的食物而獲得最大、最純正健康的營養價值，再排選出全球最高營養食物排名。當中100分為滿分，分數越高代表營養價值越高。對於「高營養食物」們，節目中台醫都認證，每款都是實至名歸，而當中的5大最高營養排行榜如下：

超級食物2023：5. 奇亞籽（Chia Seeds）

奇亞籽對於女生而言都不是一個新鮮詞彙，有不少女星都有靠著奇亞籽達至減重之效，不過其實奇亞籽歷史悠久，更曾是南美洲人的主食之一。要注意的是，奇亞籽當中含有油脂、磷質、鈣質、鎂質、植物性Omega-3等營養成份，不過卡路里偏高：每100克中有486卡路里。

超級食物2023：5. 奇亞籽（Chia Seeds） （VSG）

吳醫師分享道大家可以每天吸收1到2匙的奇亞籽，它具有促進腸道蠕動、抗發炎、抗癌症等功效，攝取適當的奇亞籽有助女生減重、維持腸道健康之用。建議做法為先浸泡奇亞籽，讓其適當地泡發後食用，這樣更能夠吸收當中的營養價值。

超級食物2023：4. 比目魚（Flounder）

比目魚作為一種肉食的深海魚，肉質軟嫩滑爽、骨少，特別適合老人小孩食用。比目魚不單熱量低，100克中只有70卡路里，當中更有含豐富Omega3、不飽和脂肪酸、大量卵磷脂、DHA等營養成分，對於正打算或進行減重的女生而言，蛋白質高又有豐富膠質蛋白，既不易胖又可以抗衰老、美顏。

超級食物2023：4. 比目魚（Flounder）（YouTube@健康2.0）

超級食物2023：3. 深海鱸魚（Deep Sea Bass）

同為魚類的深海鱸魚為何比起比目魚位高一位呢？吳醫師指深海鱸魚的卡路里略高於比目魚，每100克有著79卡路里。深海鱸魚除了擁有豐富Omega3、蛋白質、鉀、不飽和脂肪酸等營養成分，當中更擁有著一種珍貴元素：「膽鹼」。而膽鹼是維生素B的其中一種，能夠促進身體代謝、減低身體疲倦感，更可以幫助修復神經、腦部細胞膜，防止腦退化、抗衰老，亦曾有研究指出膽鹼對於清除脂肪肝有明顯作用。

超級食物2023：3. 深海鱸魚（Deep Sea Bass）（YouTube@健康2.0）

超級食物2023：2. 釋迦（Cherimoya）

釋迦（番鬼荔枝），源自台灣生產，由於外皮跟釋迦牟尼佛祖的髮型相似而得名，又因貌似荔枝故被俗稱為「番鬼荔枝」。釋迦這款生果，不論在中、西醫學界中都擁有相當知名的作用，不過醫師們提醒道若是身體缺鉀、腎功能不好的人則要避免進食釋迦。

超級食物2023：2. 釋迦（Cherimoya）(鄒家鳳攝)

吳醫師指於西醫角度中釋迦含多樣營養素，例如維生素C、多酚、類胡蘿蔔素、纖維等，當中更有大量的鉀離子，對於放鬆血管、調節血壓有著很大的幫助，大幅度降低腦、 心血管疾病發生的風險。

中醫角度中的釋迦可謂全身都是寶，吳中醫師指釋迦多吃無妨，因為100克只僅有75卡路里，而釋迦性質溫和，能夠潤補中益氣、健腦安神、抗憂鬱，十分合適虛弱體質的女生。

釋迦於中醫角度，可謂全身都是寶（YouTube@健康2.0）

吳 中醫師亦分享多種釋迦的用法，除了直接食用釋迦果肉可達益效，使用釋迦葉子作茶飲、藥引的話有助降血糖，對於糖尿病人十分友善；古傳方法可以釋迦葉子敷藥治疥癬。另外，利用釋迦的樹根可以緩解拉肚子、肚瀉的問題，使用樹根泡水或種子磨粉後加水，均可以作洗頭水去治頭瘡。

超級食物2023：1. 杏仁（Almonds）

讓人意外的是杏仁竟打破眾多款食物，成為超級食物的榜首！杏仁主要分為3種：北杏仁、南杏仁及杏仁果，而杏仁果是最為普遍的食品，市面上所見堅果零食均是杏仁果。吳博士指杏仁果的好處不單因為蘊含多樣化的營養素，例如礦物質、維生素、蛋白質及纖維等，能夠維持心血管健康、抗氧化同時保持骨骼健康，最重要的是不論烘烤、加入料理都不容易破壞其營養素。

超級食物2023：1. 杏仁（Almonds）（Gettyimages）

雖然杏仁果好處多多，不過當中的油脂含量較高，100克中已有579卡路里，吳博士建議大家每天最多只可攝取7顆杏仁果，不然容易攝取過多脂肪。