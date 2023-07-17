脂肪肝飲食｜22歲男偏食1食物致脂肪肝！營養師推10食物除脂肪肝

脂肪肝飲食注意事項！根據香港中文大學肝臟護理中心一項研究顯示，本港逾100萬名港人已患脂肪肝，當中超過4萬人更出現嚴重纖維化或肝硬化。男性為36.8% ，而女性為22.7%，尤其是在較年輕的人口中有所上升。內文亦附有營養師推介10食物除消除脂肪肝飲食。



脂肪肝原因

香港衞生防護中心資料顯示，非酒精性脂肪肝是由多種因素引起的疾病，其發展很多時是 由遺傳傾向、生活模式及環境有關的風險因素等等。

在大部分的個案中，非酒精性脂肪肝 與一個或多個代謝綜合症的風險因素有關，即肥胖、空腹血糖異常、血脂異常和高血壓 ，而脂肪肝亦有機會演變成肝硬化，甚至肝癌。

脂肪肝｜脂肪肝日趨年輕化，根據香港中文大學曾一有一項研究發現，香港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高。（Canva）

脂肪肝飲食｜22歲台男患嚴重脂肪肝 全因偏吃1食物引致

台灣胃腸肝膽科醫生蕭敦仁曾在節目《健康好生活》中分享了一個案例，一名年僅22歲的男患者進行身體檢查發現，其肝酶數值超標，指數達210，高於正常值的40，蕭醫生指出，患者身型偏肥胖，BMI更超過28，屬於肥胖程度，經過診斷後證實患者患上重度脂肪肝。

脂肪肝成因｜22歲台男患嚴重脂肪肝 全因偏吃1食物引致（YouTube@年代MUCH台 健康好生活 截圖）

脂肪肝原因｜台醫親揭過量毒素恐引脂肪肝 肝癌風險急增

醫生隨即要求患者馬上進行減磅，並需要調整其飲食習慣。原來患者從小不愛吃蔬菜，甚至早於6歲時已有便秘問題，後來通過游泳運動才有所改變，惟偏吃蔬菜的問題一直沒有改善。蕭醫生指出，持續出現便秘問題的話患上大腸癌的風險亦會急增兩倍。

蕭醫生指出，持續出現便秘問題的話患上大腸癌的風險亦會急增兩倍。（YouTube@年代MUCH台 健康好生活 截圖）

醫生解釋，引發脂肪肝存有多種因素，不過根據診斷患者是因肥胖及其體質有關，加上他不愛吃蔬菜而出現便秘，使腸道菌叢改變，繼而引發腸漏症，導致毒素、過敏原、病原體等可進入血液中。

脂肪肝原因｜台醫親揭過量毒素恐引脂肪肝 肝癌風險急增（YouTube@年代MUCH台 健康好生活 截圖）

當腸道吸收的毒素會進入肝臟進行解毒，但是患者體內存有過多毒素，使肝臟無法排毒，因而引致肝發炎與脂肪肝的問題。蕭醫生多番勸告患者務必調整個人生活習慣及飲食模式，假若一直未有改變，恐不足30歲將會肝硬化，兼且患肝癌的風險亦增加。

於是，患者聽從醫生建議積極配合減重，並開始進食蔬菜。經過8星期後，患者不但成功甩掉10kg，BMI下降至25， 肝功能亦回復正常。

脂肪肝飲食：營養師推薦消除脂肪肝10大食物＋功效

台灣營養師程涵宇於個人社交平台曾表示，脂肪肝症狀相當不明顯，通常都是健檢的時候發現，但進入中度及重度的脂肪肝就可能出現以下症狀：上腹痛、食慾不振、疲勞、甚至肝臟附近有壓痛感。

當肝臟脂肪量超過30%，出現嚴重肝臟纖維化，肝硬化風險會大大增加。此外，她亦分享了10大有利消除脂肪肝飲食，並列出各大的功效：

營養師建議：消除脂肪肝10大食物＋功效（FB@台灣營養師程涵宇）

消除脂肪肝食物：1. 咖啡

喝咖啡幫助降低肝指數，保護肝細胞的損害，降低脂肪肝風險



消除脂肪肝食物：2. 綠色蔬菜

減少內臟脂肪及肝臟脂肪



消除脂肪肝食物：3. 水果

水果攝取與脂肪肝無關！所以脂肪肝不需要不敢吃水果。在韓國的大規模研究中找了52280 個受試者研究了4.2年，結論是吃比較多的蔬菜水果比較不容易有脂肪肝！



消除脂肪肝食物：4. 豆類

黃豆、鷹嘴豆等豆類低脂、含有豐富植化素同時含有抗性澱粉，有助於減重減脂，保護肝臟減少肝臟脂肪堆積！



消除脂肪肝食物：5. 魚類

Omega-3魚油抗發炎減少肝臟發炎反應，減少肝臟脂肪堆積，增加體內好的膽固醇HＤL，降低三酸甘油酯



消除脂肪肝食物：6. 燕麥

全穀類、高纖的燕麥降低脂肪肝風險、降低三酸甘油酯



消除脂肪肝食物：7. 堅果

抗發炎抗氧化，降低脂肪肝機率。如果不知道從哪種堅果開始吃，研究發現核桃有用，記得一天3~4顆就好不要多，然後每天都要吃！



消除脂肪肝食物：8. 薑黃

薑黃素可能有助護肝，幫助降低肝指數



消除脂肪肝食物：9. 橄欖油

不飽和脂肪酸多，飽和脂肪酸少，減少體脂肪



消除脂肪肝食物：10. 大蒜

研究發現多吃大蒜跟降低脂肪肝有關



【脂肪肝 FAQ】