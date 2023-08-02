杏仁功效｜高圓圓靠杏仁維持苗條！營養師指食錯或7日肥2kg

杏仁功效一文看！不少超級食物（Super Food）大受歡迎，哈佛大學醫學院去年曾公布一份「超級食物」的名單，證實名單內的食物都富含豐富的纖維、健康脂肪及蛋白質，有助人體健康。眾多果仁中杏仁大受歡迎，英國BBC曾有一個研究指出，杏仁的營養非凡，不但富含不飽和脂肪酸及膳食纖維，有利心血管健康，而且對腸胃極有幫助。不過杏仁的熱量及脂肪含量亦不低，進食過量反而致肥，但懂得吃杏仁反而有效瘦身！內文附有iHerb杏仁4大推介，如果有興趣，也可以看看。



杏仁的營養非凡，不但富含不飽和脂肪酸及膳食纖維，有利心血管健康，而且對腸胃極有幫助。(getty image)

杏仁功效1. 果仁類中熱量較低

眾多果仁中，以夏威夷果仁「最肥」，其次是開心果，熱量相對較低有榛子、腰果及杏仁 等等。一安士（約28克）的杏仁約有23粒，約含有157至164卡路里、6克蛋白質、13克不飽和脂肪、4克纖維。

杏仁的營養非凡，不但富含不飽和脂肪酸及膳食纖維，有利心血管健康，而且對腸胃極有幫助。(getty image)

杏仁功效2. 高圓圓同款杏仁養生法+成功甩肉

另外，不少女星都有不同的減身法，如內地女星高圓圓入行多年來身材依舊維持苗條，完全不像一孩之母。她曾於節目上分享，多年來維持好身材的秘密，原來她一直靠吃杏仁來保持苗條女，甚至這個方法連其經紀人實測過，2個月就減了10公斤。

平日她都會減少晚餐份量，令身體沒有多餘時間消耗熱量。為了減低晚餐後感到肚餓，她多數都會在晚餐前先吃一些杏仁，增加飽腹感。此外，她會隨身帶少量的杏仁，減低進食熱量高的食物。

杏仁好處 2. 高圓圓同款杏仁養生法+成功甩肉（ig@gaoyuanyuan_gyy）

營養師親授杏仁功效進食法 食錯恐減重變增重

對減重中的女士來講，進食杏仁不但有助舒緩便秘問題，杏仁當中含有豐富的膳食纖維及有豐富的維他命E，是牛蒡的兩倍，所以攝取適量杏仁的確有助養成易瘦體質，亦有助促進新陳代謝，加快燃燒脂肪。

營養師親授進食法 食錯恐減重變增重（fb@高敏敏 營養師）

不過台灣營養師高敏敏於社交平台分享，曾有一位正減重中的人士，一星期吃掉一桶果仁，最後不瘦反肥了2公斤。營養師表示進食過量果仁反致肥，她建議一天進食5粒杏仁剛剛好，只要好好掌握好份量就不怕超標。

iHerb杏仁 4大推介！有助降脂肪+膽固醇

iHerb杏仁推薦1. Sunfood Heirloom 杏仁 HK$111.92

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Sunfood Heirloom的杏仁擁有USDA 有機認可及CCOF 有機認可，而且這款未加工杏仁富含維生素 E，是纖維和鎂，有利健康。不少買家都大讚質量好，未有加工下更能夠保留杏仁那種獨特的鮮味，更可口好吃。

iHerb杏仁推薦1. Sunfood Heirloom 杏仁 HK$111.92（iHerb）

iHerb杏仁推薦 2.Wilderness Poets 有機加州杏仁 HK$79.23

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這款杏仁是採用了有機未加工加州杏仁，絕對可安心食用。不少貫家表示，已經多次購買，其味道很天然，品質亦相當好。

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iHerb杏仁推薦3. NOW Foods 原生杏仁 HK$68.78

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NOW Real Food的杏仁製作過程無添加油份，持續食用有助心臟健康。口感鬆脆，味道可口。平時可以添加到喜愛的食物中，成為美味佳餚，或者直接開袋即食。

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iHerb杏仁推薦 4. Blue Diamond 杏仁 HK$124.38

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Blue Diamond 杏仁獲得美國心臟協會認可符合心臟健康食品標準，沒有添加調味。有買家表示，香港天氣比較潮濕，入手3個月開始受潮，用焗爐烘脆後可繼續食用，絕不影響味道。

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【杏仁功效 Q&A】