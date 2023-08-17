減肥｜韓國百萬網紅婚前2個月激減9kg　5招瘦身秘訣：空腹飲1物

減肥｜大部分女生長時間都想把身形維持在最佳狀態，尤其是「結婚」這件人生大事，當然也想所有事都力求完美。不少準新娘都會在結婚前努力減肥，希望穿婚紗時也好看一點，婚禮當日也以最佳狀態示人。韓國有位YouTuber就在婚禮前極速瘦身，在短短2個月激減了9kg，她亦在社交平台上大方分享了5招極速瘦身秘訣，立即看看！



減肥｜韓國百萬網紅婚前2個月激減9kg 公開5招極速瘦身秘訣

人氣韓國YouTube頻道「enjoycouple」由一對情侶經營，他們不時在YouTube上分享有趣的情侶互動，深受網民喜愛，YouTube頻道擁有超過200萬人追蹤。情侶二人愛情長跑9年，終於在今年5月宣布結婚，而早前女方Lala就在拍片分享指，為了在婚禮上能以最佳狀態示人，在婚禮前2個月激減了9kg，更加分享了5大極速瘦身秘訣！

減肥｜韓國有位YouTuber就在婚禮前極速瘦身，在短短2個月激減了9kg。（limlalaland＠IG）

減肥｜Lala分享了5大極速瘦身秘訣！（limlalaland＠IG）

減肥方法1：早餐空腹喝芹菜汁

每天早上，Lala都會空腹飲一杯自製芹菜汁，而製作方法相當簡單，只需要把芹菜切碎，再把約3個拳頭大小的份量放入果汁機之中，再配合羽衣甘藍、少量菠蘿及200ml椰子汁調調味，混合打碎後飲用。飲用後有助提升飽足感，加上芹菜中含豐富膳食纖維，有助促進腸胃蠕動，改善便秘問題。

減肥方法1：早餐空腹喝芹菜汁（엔조이커플enjoycouple ＠YouTube 影片截圖）

減肥方法2：午餐攝取大量蛋白質

不少女生減肥時都會選擇提高蛋白質的攝取量，來減少碳水化合物及脂肪攝取，從而減低熱量達至減肥效果，而Lala的午餐會吃蔬菜包雞胸肉，大量補足蛋白質之餘又能增加飽足感，下午茶就選擇糖分較彽的車厘茄。

減肥方法2：午餐攝取大量蛋白質（limlalaland＠IG）

減肥方法3：晚餐自製番茄蔬菜湯

Lala的晚餐就會用番茄、椰菜、洋蔥及小量牛肉塊自製番茄蔬菜湯，熱量低又能攝取到膳食纖維，有效提升飽足感，絕對是不敗的減肥。

減肥方法3：晚餐自製番茄蔬菜湯（limlalaland＠IG）

減肥方法4：戒酒

不少韓國人都習慣在收工後跟同事、朋友喝聚餐，但酒精始終含有一定的熱量，喝酒後亦會影響睡眠質素，繼而影響身體分解脂肪旳效率，所以Lala減肥的必要秘訣就是暫時戒酒。

減肥方法4：戒酒（limlalaland＠IG）

減肥方法5：配合運動

除了控制飲食之外，運動也不能欠缺！所以Lala在減肥的過程中也會配合運動，她在影片中也分享了與情侶一起做運動的貼士，情侶二人會一邊看電視一邊做深蹲，與另一半一起運動互相給予動力，令減肥過程也更易堅持下去！