減肥｜用1年半減掉40公斤！日本人妻4大瘦身秘訣：大啖食瘦更快？

日本運動與飲食美容專家Marty，大方分享自己成功減掉40公斤的秘訣。



以前曾經出國留學過的他，在寄宿家庭放縱的吃喝，讓自己胖到68公斤，後來結婚時更胖到89.9公斤，直到有天他看到自己拍的照片，覺得自己真的變得太胖不健康，才下定決心開始了減肥之路。

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1. 用小盤子分配食量

Marty分享自己以前一餐都至少要吃兩碗飯，開始減肥之後，他夠過將食物分別放在不同的盤子上，而且要選擇小一點的盤子，這樣不僅可以控制自己的進食量，也可以更快審視自己吃的食物是否會熱量過高，或者屬於易胖食物。

2. 食材不要切太小

Marty分享自己會故意將肉或者菜，不特意切碎，而是保留他們原本的大小，大口吃然後慢慢咀嚼！若切太小，就很容易吃太快；相反，食物大一點，就可以強迫自己在進食的時候，增加咀嚼的次數，透過咀嚼可以刺激大腦的血流量，進而刺激飽食中樞，分泌唾液也能減少脂肪。Marty分享食物進入胃部需要約20分鐘，如果在15分鐘內就將食物吃完，也會影響到瘦素的分泌。

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3. 朋友聚餐外食就選燒烤

Marty分享自己在減肥期間，也會正常的和朋友出去聚餐，她建議聚餐的選擇可以吃像是燒烤，選擇吃大量的紅肉，紅肉可以促進新陳代謝還有燃燒脂肪，再搭配蔬菜則能增加膳食纖維的攝取。光是這樣吃，即使沒有配飯，也能吃到滿滿的飽足感。

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4. 設定節食的小目標

Marty會瘦身成功，主要是靠管住嘴來瘦身，而她分享要在一年半剷掉40公斤，除了需要很大的決心外，還可以一步步地為自己訂下小目標。建議大家可以先從節食8小時，也就是168開始實行，若之後覺得自己有感變瘦，則可以在開始搭配散步、重訓等運動，慢慢地瘦下來。

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