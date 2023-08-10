穴位減肥｜7個穴道每日按3分鐘　不用運動輕鬆提升代謝　袪濕消腫

妳知道人體其實自帶「瘦瘦穴」嗎？透過按壓這些穴點，除了可以提升新陳代謝，甚至還有抑制食慾或是消水腫效果！



可說是最方便簡單又不花錢的減肥法！而這些減肥穴遍佈我們身體，有些不太方便在大庭廣眾之下隨時按，只有「手上」這個穴，無時無刻都能按！

馬上就來認識一下，這個藏在手上神奇的減肥穴！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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藏在手上的減肥穴「腕骨穴」

這個藏在手上的減肥穴「腕骨穴」，位在手掌側面，尾指一直往下到接近手腕處，有個凹陷的位置，也就是在第5掌骨基底與鉤骨之間的凹陷、膚色赤白交際處，找到後用指尖按壓點揉，覺得有痠脹感就行，按壓約3-5分鐘兩手都按，堅持2週到一個月，效果就很明顯。

為什麼腕骨穴能減肥？常按的好處有哪些？

腕骨穴屬於小腸經穴位，可以幫助身體袪濕、提高代謝率，甚至還可以抑制食慾！這些都還只是腕骨穴的附加好處！腕骨穴真正功能有舒筋活絡、舒緩肌肉疲勞痠痛、暢通血脈、緩解高血壓和改善便秘！忍不住想爆吃的慾望就按一下，每天堅持按3-5分鐘，人人都能輕鬆瘦！

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認識人體6大瘦瘦穴

除了藏在手腕上的腕骨穴，人體6大瘦瘦穴也一起來認識一下！如果減肥遇到瓶頸，很有可能就是因為體內寒濕不除、筋絡不通！常按壓這6個穴位，幫你輕鬆養成易瘦體質！

1.滑肉門：瘦小腹，主要能祛濕化痰、潤滑腸道、調理脾胃，使腹部更緊緻減少多餘油脂囤積。

2.風市穴：瘦大腿，能運化水濕、通經絡，排除大腿多餘水分，消除大腿外側贅肉，調整假胯寬。

3.委中穴：瘦小腿，能活血散瘀，打通小腿肥胖的阻塞點，讓小腿循環變快，減少水腫和脂肪囤積。

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4.中脘穴：控制食慾，有助於消化系統運化，減少腹部贅肉，貪嘴的姐妹可以多按，減少暴飲暴食。

5.臂臑穴：瘦手臂，促進上肢血液循環，能緩解肌肉疲勞，防止贅肉脂肪囤積，另外還有清熱明目的作用。

6.殷門穴：改善肌肉腿，幫助腿部肥肉不反彈，對於肌肉型的腿部也有一定改善作用。

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