12款SPF50+++高系數面部防曬推薦　ALLIE低敏保濕、Avène防水抗痘

近日的陽光與暖意，讓人意識到夏天已經來臨，然而享受暖陽的同時，也別忘了時時提防紫外線！



紫外線不只是曬黑的兇手，更是使妳加速老化、敏感乾燥找上門的罪魁禍首，眼看著炙熱太陽尚未猖狂之前，快跟著小編的腳步搶先囤貨2023「SPF50+高係數臉部防曬」必買12大清單吧！

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+ 21

ALLIE

光澤UV防曬霜 SPF50+/PA++++

來自日本的ALLIE也是蟬聯好幾季，台日兩地防曬類別的冠軍！屬性溫和、質地清爽的它除了經典款至今仍是小編夏天的依賴之外，今年全新登場的臉部專用防曬單品，更加強了成分中的保濕度與清爽感受，美容液保濕成分，搭配上海洋友善的安心堅持，就連防水防汗效果都值得讚賞！

ANESSA

極防水輕爽低敏UV乳液（多啦美限定版）SPF50+/PA++++

若要列舉曬不黑高手，那麼就不能漏掉防曬教主ANESSA安耐曬！不光高防曬係數是品牌的招牌，這款以低敏感為主打的防曬露，更強調於無添加酒精 、 PARABEN防腐劑、礦物油、香料、色素，且還蘊含50％美肌保養成分（牡丹根萃取、超級玻尿酸、甘草、甘油），幼兒也能安心使用。

DR.WU

極效全能防曬乳 SPF50+/PA+++

害怕高防曬係數帶來的厚重、悶黏感受嗎？保養專家DR.WU絕對能讓妳安心！品牌旗下暢銷前三名的極效全能防曬乳，不只能預防曬黑，更能延緩曬老，而成分中精準添加的積雪草萃取更能有效在肌膚燥熱難耐之時，達到適度舒緩效果，最重要的是，其屬性溫和、海洋友善，玩水使用也很適合。

La Roche-Posay

安得利溫和極效防曬乳 SPF50+/PA++++

低敏感向來是理膚寶水最自豪的優勢，然而這款安得利溫和極效防曬乳的溫和、無油感屬性，更讓小編愛不釋手！看似厚重的奶油狀質地，推抹在肌膚上輕盈、毫無負擔，卻又能給予膚觸適度的潤澤感，而無添加香精及Paraben類防腐劑的它，更能在有效預防戶外紫外線、抗汗防水同時，不致粉刺！作為打底、單擦使用都讓人放心。

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+ 8

Neogence

全天候亮顏UV隔離乳 SPF50+/PA++++

春夏想下水沁涼一下，卻又害怕臉部的好氣色傷害自然嗎？Neogence這回都幫我們設想到了！延續品牌的海洋友善堅持，今年更特別為臉部肌膚打造此款兼具潤色、提亮效果的防曬隔離乳！高係數防曬指數，搭配溫和無負擔的成分屬性，讓女孩們下水玩樂也能自帶粉潤好氣色！

AHC

積雪草純物理全護防曬乳 SPF50+ / PA+++

來自AHC旗下的這款ampmRX10胜肽極效防曬液，最誘人之處在於，它強化了抗老效力！選用10大抗老胜肽作為成分核心，防曬之餘更能同步養膚。輕透質地不泛白、不黏膩，也是標準的溫和型物理性防曬。

AQUALABEL

水之印健康浸透防曬乳 SPF50+/PA++++

同樣以溫和為號召，擁有日本溫泉智慧以及植萃能量的水之印健康浸透防曬乳，不僅質地輕盈、舒爽好推抹，且還富含礦物質成分與天然保濕因子等多項植物修護配方，能幫助肌膚長效保濕、滋潤，更不會留下黏膩和泛白，再加上無酒精、無香料、無防腐劑、無色素、無礦物油的天然特性，天天使用也毫無負擔。

1028

水護罩輕感抗曬乳 SPF50+/PA++++

再來這款，也是小編夏日很喜歡的輕質防曬單品！1028水護罩輕感抗曬乳雖有著高防曬係數，但質地卻猶如水乳般清爽、不油膩，塗抹全臉不留下黏膩、黏膩，且好吸收不會和底妝打架～再搭配上成分中的玻尿酸及蘆薈萃取等保濕鎖水因子，還能作為保養的最後一步驟呢！

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+ 18

I'M MEME

我愛水凝光透妝前防護乳 SPF50+/PA++++

韓國的美肌技術向來不在話下，不過要兼具美肌與防曬，那可不是件簡單的事！I’M MEME加強旗下妝前乳的校色技術，針對容易蠟黃、暗沉、黑眼圈的台灣女性膚況，打造這款自帶粉紫色暈的防護乳～輕盈妝感、柔焦特性，作為素顏霜使用也毫無破綻！

Curel

輕透清爽防曬乳液 SPF50+/PA+++

敏弱肌最依賴的Curel，旗下防曬單品也是貨架上頻頻缺貨的熱門單品！這款滋潤度高卻又溫和服貼的純物理性防曬，不光能抵禦紫外線的刺激，更能在肌膚表層形成防護罩，預防灰塵、花粉等髒污附著，低敏屬性、簡單配方，嬰兒也能使用！

KATE

零瑕肌密持粧防曬隔離乳 SPF50+PA+++

在底妝表現上總是很優秀的KATE凱婷，瞄準女性化妝需求下所追求的輕薄打底單品，推出這款兼具高防曬係數，卻又保有持妝、控油力的隔離神助手！輕盈水乳觸感好推抹、輕質不殘留黏膩感，柔霧感的妝效還能為妳杜絕午後油光呢～

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+ 9

Avène

高效清爽礦物防曬乳 SPF50+

誕生於法國的Avène雅漾對於安撫敏弱肌膚總是很有一套！這款純物理防曬，不只在質地呈現上很清爽、服貼好吸收，且不含香料、不易治痘，同時兼具適度的防水抗汗效果，不論是由痘肌膚，還是敏若乾肌都能完美駕馭。

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