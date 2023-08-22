轉季腳皮增厚 iHerb熱賣保濕足膜最平$16起去死皮厚繭修護雙腳

踏入轉季日子，除了做好面部保養外，腳踭亦是一大重點護理位置。輕則，出現死皮，重則，因為天氣乾燥而龜裂，甚至流血發炎，真是一步一驚心。《01女生》特別為大家精選介紹iHerb滋潤保濕修護足膜推介，修護清潔雙腳之餘，亦達至煥膚效果。



腳皮增厚主因

1) 秋冬季天氣乾燥容易令肌膚缺水，腳踭的油脂和水分不足，容易積聚角質令腳皮增厚。

2) 大家每天外出走路，鞋子、襪和腳踭之間經常磨擦，在欠缺護理下容易增生腳皮。如果鞋子尺寸不合適，亦會加快死皮增生。

3) 隨著年齡增長，血液循環及代謝較慢，肌膚保濕力亦會下降，角質容易增生增厚。

滋潤保濕修護足膜推介

Mediheal Paraffin Foot Mask EX腳膜 (HK$16.81)立即購買

在iHerb韓妝身體護理排名第一位，含有石蠟、尿素及濃縮補水配方，將潤膚劑深入至真皮層，為皮膚提供水分和營養，有助於去除死細胞及厚繭。像襪子般一體式腳膜包裹雙腳，保障腳的腳趾甲健康。

Mediheal, Paraffin Foot Mask EX，1 副。(圖片來源: iHerb)

Aveeno修復型足膜 (HK$27.65)立即購買

富含益生元燕麥和乳木果油，有助舒緩和滋養。只需10分鐘可助修復皮膚及補充水分，獲皮膚科醫生推薦，敏感肌人士亦可使用。

Aveeno, 修復型足膜，2片一次性足膜。(圖片來源: iHerb)

The Face Shop微笑足部去角質膜 (HK$47.45)立即購買

天然植物成分可軟化粗糙皮膚、去角質及除老繭，令腳部皮膚像嬰兒一樣柔軟。

The Face Shop, 微笑足部去角質膜，1對，每片0.67液體盎司（20毫升）。(圖片來源: iHerb)

Nu-Pore保濕襪 (HK$15.83)立即購買

在iHerb足部護理排名第三位，富含牛油果油和蘆薈，為雙腳消除疲憊、鎮定緩解乾燥，令皮膚變得柔軟光滑。

Nu-Pore, 保濕襪，乳木果油&蘆薈提取物，1雙。(圖片來源: iHerb)

Petitfee乾燥精華足膜 (HK$15.83)立即購買

富含精華成分如: 葵花籽油、乳木果油、庫拉索蘆薈葉提取物等，有助撫平及軟化乾燥雙腳肌膚。足膜如同襪子一樣，同時護理腳趾甲，使用方法簡單又方便。

Petitfee, 乾燥精華足膜，1 對裝。(圖片來源: iHerb)

Leaders I Peel Good!去角質足膜 (HK$39.89)立即購買

配方為木瓜提取物和尿素，可溫和去除死皮細胞並滋潤雙腳，更其更柔軟光滑。

Leaders, 去角質足膜，2 雙，1.35 液量盎司（40 毫升）。(圖片來源: iHerb)

Tony Moly魔術脫腳皮鞋足膜 (HK$38.9)立即購買

專為去除腳部老繭而設，含有來自蘋果、檸檬、葡萄的AHA提取物，可溫和去除腳上的老繭。另外，蘆薈和玫瑰果油可滋潤和舒緩腳部肌膚，泉水成分則有助於放鬆腳部疲勞。

Tony Moly魔術脫腳皮鞋，1 對17 克。(圖片來源: iHerb)

Kerasal高級修復足膜 (HK$41.03)立即購買

只需20分鐘，就可以見到明顯柔軟光滑效果。足膜富含天然茶樹油、洋甘菊、乳木果油和蘆薈，深度滋潤足部的乾燥，軟化爆裂的腳後跟。

Kerasal, 高級修復足膜，含天然茶樹油，2 片。(圖片來源:iHerb)

【HK01讀者獨家優惠】

iHerb優惠碼1. 現凡購買滿HK$700，於結帳時輸入獨家優惠碼「150HK01」即可減HK$150﹐此優惠碼每位客戶最多只能使用兩次，優惠期由即日起至2023年8月31日。



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