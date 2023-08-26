減肚腩食譜｜4款紅豆瘦身沙律　營養飽肚、高纖通便　保面色紅潤

熱到爆的夏日，除了喝紅豆水消水腫外，不妨再把紅豆做成各式各樣的瘦身沙律，補充營養又能維持身材、保有紅潤好氣色喔！



紅豆這樣煮，美味營養不流失

除了紅豆水消腫之外，吃「紅豆」本人好處更是多多喔！日本營養師就指出，紅豆能排出多餘鹽分、消除鉀和降低膽固醇之外，更有豐富膳食纖維、多酚，能預防便祕發生，同時幫助肌膚抗氧，減少紫外線的傷害。那麼，紅豆該怎麼吃最好呢？答案，就是透過水煮紅豆，就能將所有水溶性成分、維生素B1等營養素，完整鎖在紅豆中，然後吃下肚喔！

5款紅豆瘦身沙律食譜，營養飽肚、又通便。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 用平底鍋小火乾炒200～400g紅豆，約3～4分鐘。

2. 移入鍋中，加入400～600ml水，開強火煮滾後轉小火。

3. 再加入100 ～150ml開水再次煮沸後，轉小火煮30分鐘，直到水份被紅豆完全吸收為止！一顆顆飽滿的紅豆，就完成啦~

4. 紅豆煮好，等冷卻後再分裝保存。若能在2、3天內吃完的，放到盒中冷藏保存；若一次大量煮，不妨可以先分成一小包20～30g冷凍保存，1個月內吃完即可。

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1. 紅豆番茄沙律

大番茄切丁、洋蔥切碎末、煮熟冷卻的20～30g紅豆，加點橄欖油、胡椒、鹽巴，全部拌勻，就是一道相當消暑又有飽足感的超簡單沙律！紅豆的風味和番茄的酸味相當搭，能互相提升濃郁度與鮮味。

2. 紅豆豆腐沙律

豆腐、蘆筍燙熟、煮熟冷卻的20～30g紅豆和一把鷹嘴豆，加入味淋、檸檬汁和葡萄柚汁混合拌勻後，就是一道清爽的沙律。覺得買水果擠汁有點麻煩，也可以去超市找有現成的水果沙律醬，也非常美味又清爽喔！

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3. 紅豆吞拿魚沙律

櫻桃、番茄切半，黃瓜切片，撒上少許鹽，用紙巾壓去多餘水分後，通通放入碗中，加入煮熟的20～30g紅豆後，再拌入吞拿魚罐頭混合，依照個人口味加入橄欖油、胡椒、糖、醋少許。當然，也可以依照個人喜好，再加入其他蔬菜。

4. 紅豆優格沙律

煮熟的紅豆20～30g，磨碎的洋蔥，乾燥的西芹（超市有）、蛋黃醬、少許番茄醬、少許檸檬汁，通通拌勻，就是一道冰冰涼涼的沙律!當然，想要更完美控制飲食，可以把蛋黃醬、番茄醬改成無糖乳酪，也很美味又更簡單喔！

5. 紅豆蔬菜沙律

生菜（不限種類）、煙燻三文魚片、紅豆20～30g、小番茄、洋蔥絲，通通放入碗裡後，加入橄欖油、酒醋拌勻，就是一道營養無懈可擊的美味沙律啦！

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