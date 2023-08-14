43歲日本媽媽1年減走11.5kg　6大飲食原則　生3胎也能擁川字腹肌

2020年11月，為了健康也想甩掉肉肉的體型，這位生了三位女兒的日本媽媽，開始了飲食控制和訓練，從原本158.5cm；58kg、體脂31.2%，花了一年時間，成功減到了46.5kg、體脂也降到了18%～20%，而且至今沒有復胖！



不要亂節食！正確吃1年瘦11.5公斤

1年成功減掉11公斤，體脂也減13%比起方法，這位45歲的日本媽媽強調：調整飲食觀念，才是成功瘦身的關鍵！也就是「吃對」比「運動」重要，沒有把握就諮詢專業營養師，絕對不要亂節食，否則營養不足會造成免疫力下降，還有基礎代謝率下降。

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每週2次運動，每天洗澡後按摩腰部

即將告別43歲時，日本媽媽開始每週一次線上健身課程、一次自主居家運動或伸展，同時搭配每晚洗澡後的按摩，一年減11公斤，曲線依舊緊實！她就在INS分享，從2021年開始，每次洗完澡後，塗上身體霜或按摩油，按摩揉捏腰和腹部，只要3步驟就能慢慢找回緊實腰線和平坦小腹

1. 塗上按摩霜後，用雙手輪流從腰背往肚臍方向，來回用力的撥肉按摩10～20次後換邊。

2. 以肚臍為中心，雙手深層的推揉按摩腹部。

3.大拇指放在腰後，虎口放在腰側，其餘4指放在腹部後，同時往前揉捏按摩，同時按摩10～20次。

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每天三餐，每餐要吃碳水化合物

這位日本媽咪分享，想要成功瘦身不復胖，飲食管理是絕對必要的！畢竟，吃得好、吃得對，自然就會慢慢瘦下來。

1. 每天一定吃三餐，絕對不要少掉一餐。

2. 增加蔬菜、蛋白質攝取，降低脂肪攝取(每餐脂肪攝取要少於15克)。

3. 碳水化合物不能少，像是番薯、薯仔、南瓜、糙米等等，每餐一定要適量吃，讓身體習慣分解脂肪、慢慢訓練身體燃燒體內脂肪。

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4. 兩餐之間間隔4-6小時

5. 早餐、午餐、晚餐比例為3：4：3，午餐可以多吃點，不用特別忌口。

6. 真的很想吃甜食時，可以選擇在午餐時間。

只要遵守這6個大原則，不僅不會累積壓力暴飲暴食，自然而然也改變了飲食習慣，就連體質也跟著變了，2個月後就會看到身形的變化喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】