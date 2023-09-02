深層清潔｜4種膚質去角質正確方法：做對才能令皮膚穩定、亮白

深層清潔｜如何去角質？臉部去角質應該多久一次？想維持水潤、穩定的皮膚狀況，除了要做好防曬，亦要對應臉部情況選擇合適的化妝品、護膚品，而且亦要做好清潔步驟！每天認真落妝、洗面才可以將臉部表面髒污洗走、平衡毛孔油脂，加上適當深層清潔才可以讓肌膚越洗越細緻！



對於深層清潔，不少女生都會聯想起泥膜等清潔產品，但其實我們亦需要溫和、適當地去角質，因為皮膚會以4到6週為一個更新週期，而因著皮膚老化，皮膚更新速度會變慢，而表面的已死細胞沒有脫落，積存成老廢角質，從而導致皮膚粗糙、暗沉，無法吸收護膚品營養。到底又應該如何幫助臉部去角質呢？不妨參考本職牙醫，現於YouTube上分享保養的「Dr.Grace」的分享。

為什麼需要臉部去角質？2大去角質形式

既然我們有深層清潔的習慣，為什麼仍需要去角質？其實深層清潔，例如泥膜、潔顏粉、針清等方式主要是深入毛孔、淨化油脂，而去角質則是去除肌膚老廢角質。

為什麼需要臉部去角質？（YouTube@Dr.Grace）

「Dr.Grace」指其實大部分人都適合臉部去角質，包括：油性皮膚、皮膚容易積存阻塞、皮膚乾燥暗沉以及出現老化現象的女生。而去角質的形式主要分為2類：物理式去角質以及化學式去角質。物理式去角質通常會使用工具，例如振動清潔、毛巾或磨砂顆粒等方法去除老廢角質，不過物理式去角質對於皮膚的磨損性較大，稍一不注意則會力度過大，造成臉部紅腫、刺痛。而化學式去角質則透過化學去角質劑，例如果酸（AHA）或水楊酸（BHA）去軟化角質，促進角質更新。

4款膚質正確去角質方法

對於2款去角質形式，「Dr.Grace」比較推薦使用化學式去角質的形式，因為不損害皮膚屏障，溫和地作出效果才能夠幫助皮膚，因此她亦根據4種膚質分享了相應的正確去角質方法。

去角質方法：1. 油性肌膚

對於油性肌膚而言，它們比較容易出油、長痘痘及白頭粉刺、油脂分泌不均，「Dr.Grace」指使用水楊酸（BHA）則能夠幫助皮膚控油、壓抑皮腺分泌過盛，有效地深層去除痘痘、白頭粉刺，使皮膚亮白、毛孔收細，更可以淡班。

去角質方法：1. 油性肌膚（YouTube@Dr.Grace）

油性肌膚的大家要注意選擇配方濃度不要太高，可以先從BHA 2%開始，使用的時候不要與其他活性成分混合使用，例如具美白、抗老化功效果的化學成分：維生素C、維生素E、A醇等。另外亦要避免直接將BHA拍打上臉，反倒要使用化妝棉輕柔，薄薄擦抹臉部。

去角質方法：2. 乾性肌膚

乾性肌膚普遍因為肌膚缺乏油份或水份，令到整體屏障能力低，導致皮膚看上去粗糙、沒有光澤，甚至會出現脫皮的情況。要解決這個問題，除了要幫助皮膚保濕外，亦要加強鎖水，「Dr.Grace」指使用果酸（AHA）中的甘醇酸（Glycolic Acid）以及乳酸（Lactic Acid）能夠幫助皮膚撫平細紋、淡班抗老。

去角質方法：2. 乾性肌膚（YouTube@Dr.Grace）

大家在挑選AHA產品時，亦可以注意成份當中含有較多鎖水、保護及修護皮膚屏障的，例如：甘草（Licorice Root）、神經醯胺（Ceramides）等。而為免皮膚敏感，乾性肌膚的女生可以先作班貼試驗，確保手上的沒問題後才小量小範圍地上臉使用，從1週使用2次開始慢慢建立皮膚耐受性。

去角質方法：3. 混合性肌膚

混合性肌膚的確令人煩惱不已，T字部位出油，臉旁則十分乾燥，一支護膚品走天涯絕對是混合性肌膚女生最羡煞的事！不過要對付獨特的混合性肌膚，只能多花心思與金錢，「Dr.Grace」指分區護理會是一個比較好的做法：例如多出油的部分用上水楊酸（BHA），其他部分則用上果酸（AHA）；不過要注意兩者不要疊合到，以免過於刺激。若果比較懶惰的女生，亦可以只在重點部分用上水楊酸（BHA）。

去角質方法：3. 混合性肌膚（YouTube@Dr.Grace）

去角質方法：4. 敏感性肌膚

肌膚其實並非單一的，會因著年齡、環境、天氣等因素而有所改變，所以不難發現有些人的膚質是交叉疊合的。

去角質方法：4. 敏感性肌膚（YouTube@Dr.Grace）

若果你本身是油性肌膚，最近有所敏感的話，「Dr.Grace」分享道含有水楊酸（BHA）成份的洗臉產品，能夠清潔同時溫和地去污。若果你是乾性加上敏感性肌膚的話，「Dr.Grace」建議可以用上較新的果酸（PHA），它能夠更溫和地更新皮膚，不單穿透性比同類果酸低，而且具有較高的鎖水性，更可以與其他活性成分相容，非常適合容易受到刺激的敏感皮膚！