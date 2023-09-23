開架、專櫃妝前乳5大推薦　MAQuillAGE撫平毛孔、CLINIQUE極控油

羨慕韓國女團、女明星的底妝，看起來輕薄卻又能透出自然的光澤，到底是怎麼辦到的？除了有專業彩妝師的巧手助攻，在妝前的打底也絕對是重要關鍵！



只要懂得善用「妝前乳」，可以修飾蠟黃、泛黃、紅痘痘等瑕疵，減少後續粉底的用量，不僅可以讓妝感看起來輕薄，也能延緩脫妝的問題。這次特別整理2023年新上市就受到關注的妝前乳清單，開架、專櫃都有，妞妞們可以依照自己的預算及需求入手！

2023開架、專櫃妝前乳5大推薦~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023妝前乳新品推薦

1. PONY EFFECT 水透光妝前防護乳

用過幾乎都會回購！PONY EFFECT明星商品「水透光妝前防護乳」，妝前、防曬、精華與乳液一瓶4用，今年特別針對亞熱帶最常面臨的暗沉黃皮困擾推出「（紫）校色版」，以特殊的柔和紫色調色，瞬間與膚色融合，更精準、細膩地中和肌膚上的疲倦感蠟黃，快速提亮膚色、修飾暗沉。

2. A.M. Fairyland 不關燈・光透校色妝前乳

由人氣彩妝師Alice研發的A.M. Fairyland，今年推出全新不關燈系列，妝前乳共有4個色選，＃01粉適合蠟黃暗沉肌膚、#02黃適合泛紅痘痘肌膚、＃03敷適合修飾瑕疵，輕盈潤飾，這次亮點是＃04光，，淡淡的粉紫色色調，大大的增加了「透明度」，可以單獨使用，也適合混合其他色選。

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3. Kose美顏定格控油飾底乳

日本狂銷超過700萬瓶以上的美顏定格持粧噴霧，今年夏天推出新搭檔「美顏定格控油飾底乳」，在底粧前使用，能夠防止油光維持清爽肌膚，粧感自然不易泛白，無論哪種膚色都能自然融入，初學者也能輕鬆上手。不易顯得粧感厚重的輕盈質地，長時間維持剛上粧的美麗清爽肌膚。

4. MAQuillAGE心機星魅平衡持粧控粧前乳

連續3年穩坐@cosme妝前NO.1的 MAQuillAGE妝前乳，今年全新升級推出 「星魅平衡持粧控粧前乳NEO」！專為毛孔粗大困擾者研發的加強版，極細微的透明凝膠質地搭配霧面柔焦質地的毛孔撫平粉末，在肌膚上會有柔焦感，搭配SPF50+PA++++頂規防曬，出門單擦或是妝前使用都很OK。針對亞洲常見的肌膚困擾，紫色款適合蠟黃、膚色不均，而暗沉、泛紅肌則適合膚色款。

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5. CLINIQUE超激光妝前乳

CLINIQUE今年全新推出的「超激光妝前乳系列」，包含了#控油小藍管、#打亮小燈管。#控油小藍管添加菸鹼醯氨及微分子玻尿酸，主訴求為防脫妝、防油光，告別鼻頭白芝麻，而#打亮小燈管則添加維他命C、乙醯葡萄糖胺及三重超級玻尿酸，適合顴骨鼻梁唇峰打亮。

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