化妝｜圓臉妝容5大地雷　趙露思、趙麗穎正確畫法　突顯圓臉優勢

圓臉人請進！圓臉特質在於面部幾乎沒什麼稜角，下巴也比較短，自帶可愛童顏氣質。身為圓臉一族，是不是每次化了妝總覺得哪裡怪怪的，甚至素顏狀態還更好看？



別氣餒！你可能犯了圓臉化妝的NG行為，才會越畫越顯臉大，沒有將圓臉的優勢發揮出來。一起看看是哪幾個NG行為，現在發現也不遲！

圓臉化妝5大NG行為，這樣越畫越顯臉大！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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圓臉化妝NG行為

1. 眼妝橫向拉長

眼妝對圓臉人而言非常重要，從趙露思身上就看到明顯的差異。圓臉必須避開「橫向拉長」眼妝畫法，否則又細又長的眼型會讓圓臉看起來更顯胖顯老。正確畫法應該是「縱向眼妝」，以自然的下垂眼線搭配漸層式眼影、根根分明的睫毛及臥蠶，要注意整體必須縱向拉長眼睛結構，才能有效調整臉部比例，進而放大圓臉幼態的優勢！

2. 粗平眉先不要

還記得前幾年陸劇《杉杉來了》趙麗穎劇中被吐槽的粗平眉嗎？趙麗穎也是典型的圓臉代表人物，就連她的顏值也無法將粗平眉撐起！與眼妝的道理是一樣的，只有提高眉峰角度、拉伸眉形弧度才能凸顯臉部輪廓並且更顯瘦。反而過平過粗的眉型會讓臉看起來更短、更寬！

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3. 胭脂畫圓

圓臉人別再用打圈手法搽胭脂了，完全是圓上加圓的反效果，視覺直接胖5公斤！正確畫法應當是用「斜拉式」，從蘋果肌上方以大約45度角向上掃到外眼角下方的位置，面部立體感瞬間凸顯而出！同時要注意胭脂位置不能超過鼻翼，不只顯老也放大了臉部面積，非常NG！

4. 大面積修容

關於「臉部藏肉一定要修容」這大概是圓臉人的邏輯。但無效的大面積修容不僅無法修飾臉型，還顯髒顯黑，毫無精緻感可言。圓臉修容不需要太多，要利用縱向線條打破圓鈍感，可以從鬢角到顴骨下方稍帶修容，有效收斂臉部寬度，接著再從耳垂帶到下巴，突出下顎稜角並減少肉感，這樣就完成啦！

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5. 寬唇形

嘴唇形狀也會影響喔！尤其橫向加寬的唇形會在視覺上拉寬臉部，嘴角兩側要適當橫向內收。建議試試M型唇，不只能凸顯唇部的M線輪廓，讓唇峰更突出，飽滿的唇形也能增加面部立體感，完全是圓臉的命定唇形！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】