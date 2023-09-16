節食減肥反增10公斤！韓妞掌握3原則　追求體態多於體重無痛減磅

減肥是一條長遠的道路，許多女生都很追求自己的體重數字，因而開始節時來達到自己理想中的體重。但，這樣不僅很容易反彈，更有可能會造成反效果。



像是這次要跟大家介紹的韓妞，就曾想靠節食減肥，沒想到反而反彈10公斤，全部打掉重練，最後她慢慢地靠以下幾招，才成功找回自己最理想的身材。

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營養均衡比節食更重要

韓妞分享自己剛開始減肥的時候，一心想著透過節食來瘦身，但結果反而變成暴食症，一口氣又胖了10公斤。後來他慢慢地將食物的份量開始做調整，像是準備一個盤子，將自己所需的影養菜色都放在上面，這樣不僅可以精準地掌握自己的熱量，也能吃得飽。韓妞分享希望大家，要從吃=胖的迷思中走出來，因為當我們體重如果停滯的時候，其實反多吃點然後搭配運動，能夠讓身體的代謝變得更好。

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體型比體重更重要

因為曾經節食過，深受體重與體型肥胖困擾的韓妞，分享自己剛開始接觸運動，是為了要變瘦，但卻反而變成另種壓力，因此慢慢調整自己的心態，才會發現其實運動是為了找回好的體態，有好的體態比公斤數還要重要。而且自己現在的體重，跟當時開始減肥時一樣，但體態卻大大的改變。

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每周運動3~4次

韓妞保持運動的習慣，但卻不強迫自己天天運動，因為他說自己並非運動員，只要適當的運動就能夠達到有效的雕塑身材。而他也會搭配不同運動，來增加運動時的樂趣，像是有時候會跑跑步機做有氧運動，有時候會參加瑜伽課程來放鬆筋骨，有時候則是會參加教練課程，針對想改善的部位做訓練。

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